Деталі від прикордонників

23 червня виліт рейсу літака Київ – Ужгород не затримували через те, що заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко записував відео. Про це заявила начальниця пресслужби ОКПП "Київ" Світлана Бурда.

Актуально У Києві виліт літака затримали через Тищенка, який знімав відео, – журналіст

Наскільки відомо, затримок не було. Літак навіть на 10 хвилин сів раніше в Ужгороді,

– повідомила Бурда.

За даними порталу Flight Radar літак вилетів на 13 хвилин пізніше, однак затримки траплялись і раніше. Приземлився рейс на 10 хвилин раніше – об 11:20, а за розкладом мав об 11:30.

Тищенко знімав відео в аеропорту

Перед тим журналіст Віталій Глагола заявив, що Тищенко почав знімати відео на летовищі. Через це рейс мусили затримати.

Крім того, нардеп приїхав на злітну смугу не з усіма пасажирами, а на автомобілі Держприкордонслужби. Автівка чекала, поки політик знімав відео. До речі, чиновник останнім зайшов на борт літака.