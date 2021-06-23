Детали от пограничников

23 июня вылет рейса самолета Киев – Ужгород не задерживали из-за того, что заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко записывал видео. Об этом заявила начальница пресс-службы ОКПП "Киев" Светлана Бурда.

Актуально В Киеве вылет самолета задержали через Тищенко, который снимал видео, – журналист

Насколько известно, задержек не было. Самолет даже на 10 минут сел раньше в Ужгороде,

– сообщила Бурда.

По данным портала Flight Radar самолет вылетел на 13 минут позже, однако задержки случались и раньше. Приземлился рейс на 10 минут раньше – в 11:20, а по расписанию должен был в 11:30.

Тищенко снимал видео в аэропорту

Перед тем журналист Виталий Глагола заявил, что Тищенко начал снимать видео на аэродроме. Из-за этого рейс пришлось задержать.

Кроме того, нардеп приехал на взлетную полосу не со всеми пассажирами, а на автомобиле Госпогранслужбы. Автомобиль ждал, пока политик снимал видео. Кстати, чиновник последним зашел на борт самолета.