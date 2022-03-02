Народный депутат Роман Костенко поставил оккупантов, которые пытались захватить Николаев, на колени. Об этом сообщил другой народный депутат Украины Ярослав Железняк на своей странице в телеграме.

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Нардеп доступно объяснил российским захватчикам, как устроен регламент Верховной Рады Украины, и то, почему им не следует ступать на независимую украинскую землю.

Наш депутат Рома Костенко в Николаеве посадил руссню на колени и вежливо объясняет особенности регламента Верховной Рады, и почему не нужно шнырять украинской землей,

– подчеркнул Ярослав Железняк.

Оккупанты в Николаеве стоят на коленях / Фото телеграм-страница Ярослава Железняка



