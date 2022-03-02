Народний депутат Роман Костенко поставив окупантів, які намагались захопити Миколаїв, на коліна. Про це повідомив інший народний депутат України Ярослав Железняк на своїй сторінці у телеграмі.

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Нардеп доступно пояснив російським загарбникам, як влаштований регламент Верховної Ради України, і те, чому їм не варто ступати на незалежну українську землю.

Наш депутат Рома Костенко у Миколаєві посадив русню на коліна та ввічливо пояснює особливості регламенту Верховної Ради, і чому не потрібно шастати українською землею,

– підкреслив Ярослав Железняк.

Окупанти в Миколаєві стоять на колінах / Фото телеграм-сторінка Ярослава Железняка

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