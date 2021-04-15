Нардеп от ОПЗЖ исследовал, что о партии пишут в анонимных телеграм-каналах
Нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" во фракционном чате ознакомились с информацией из телеграм-каналов. В ней говорилось о Викторе Медведчуке.
Источник:"Буквы"
Да, сообщение было из канала "Карточный Офис". В нем говорилось о Викторе Медведчуке и его "поездках на поклоны русскому царю".
Читайте также Надо валить из страны, – "слуга" Колесник переписывалась во время выступления Хомчака в Раде
Какое сообщение исследовали
- Источник телеграм-канала утверждал, что недавние обыски в силовом блоке Медведчука вызвали настоящий бунт внутри партии. От Медведчука требовали "прекратить собирать вооруженных титушок и подставлять коллег".
- Также канал убеждал, что однопартийцы настаивают, чтобы Медведчук не блокировал "комменты" по российской агрессии на Донбассе и прекратил постоянные полеты "на поклоны русскому царю", которые он никогда не согласовывал с другими членами ОПЗЖ.
Раскол партии
Кроме того, в сообщении говорилось, что ОПЗЖ все больше раскалывается на разные группы влияния.
"Так, например, мы уже упоминали о конфликте Медведчука и Вадима Рабиновича. Последний демонстрирует Виктору Владимировичу полный игнор. Ситуация продолжает обостряться", – уверяли в телеграм-канале.
Сообщения в телефонах нардепов / Фото "Буквы"
Сообщение из телеграм-канала / Фото "Буквы"
Поделиться новостью