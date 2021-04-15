Нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" во фракционном чате ознакомились с информацией из телеграм-каналов. В ней говорилось о Викторе Медведчуке.

Да, сообщение было из канала "Карточный Офис". В нем говорилось о Викторе Медведчуке и его "поездках на поклоны русскому царю".

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Какое сообщение исследовали

Источник телеграм-канала утверждал, что недавние обыски в силовом блоке Медведчука вызвали настоящий бунт внутри партии. От Медведчука требовали "прекратить собирать вооруженных титушок и подставлять коллег".

Также канал убеждал, что однопартийцы настаивают, чтобы Медведчук не блокировал "комменты" по российской агрессии на Донбассе и прекратил постоянные полеты "на поклоны русскому царю", которые он никогда не согласовывал с другими членами ОПЗЖ.

Раскол партии

Кроме того, в сообщении говорилось, что ОПЗЖ все больше раскалывается на разные группы влияния.

"Так, например, мы уже упоминали о конфликте Медведчука и Вадима Рабиновича. Последний демонстрирует Виктору Владимировичу полный игнор. Ситуация продолжает обостряться", – уверяли в телеграм-канале.



Сообщения в телефонах нардепов / Фото "Буквы"