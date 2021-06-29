Фото наряда народного депутата обнародовал в сети Ян Доброносов. Снимок журналист подписал словами: "Рада с собой".

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Скороход пришла в парламент в интересном пиджаке

Депутат пришла на заседание Верховной Рады в белом пиджаке. На спине в виде пазлов изображен украинский парламент, который разваливается.



Скороход снова поразила своим нарядом / Фото Яна Доброносова

Отметим, что Скороход часто появляется в Раде в интересном наряде.

Предварительный выбор одежды нардепки

Недавно парламентарий пришла на заседание в довольно эксцентричном платье с высоким разрезом на ноге.

Также она демонстрировала коллегам по Раде деловой жакет с огромным драконом, вышитым на спине, который выпускал пламя на здание Рады. Тогда ее сравнили с Дейенерис из "Игры престолов".

Справка. Анна Скороход – внефракционная народная депутатка, которую избрали в Раду от партии "Слуга народа". Но впоследствии ее из фракции исключили. Раньше она работала юристом и была общественным деятелем.