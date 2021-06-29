Фото вбрання народної депутатки оприлюднив у мережі Ян Доброносов. Знімок журналіст підписав словами: "Рада зі собою".

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Скороход прийшла у парламент у цікавому піджаку

Депутатка прийшла на засідання Верховної Ради у білому піджаку. На спині у вигляді пазлів зображений український парламент, який розвалюється.



Скороход знову вразила своїм нарядом / Фото Яна Доброносова

Відзначимо, що Скороход часто з'являється у Раді у цікавому вбранні.

Попередній вибір одягу нардепки

Нещодавно парламентарка прийшла на засідання у доволі ексцентричній сукні з високим розрізом на нозі.

Також вона демонструвала колегам по Раді діловий жакет з величезним драконом, вишитим на спині, який випускав полум'я на будівлю Ради. Тоді її порівняли з Дейєнеріс із "Гри престолів".

Довідка. Анна Скороход – позафракційна народна депутатка, яку обрали до Ради від партії "Слуга народу". Та згодом її з фракції виключили. Раніше вона працювала юристкою та була громадською діячкою.