Виктор Медведчук утверждал, что его коллега Тарас Козак, которого также подозревают в государственной измене, лечится в Беларуси. Однако официально он не находится ни в отпуске, ни в командировке, ни на больничном.

Такую информацию предоставила Верховная Рада на запрос СМИ. Это может свидетельствовать о том, что на самом деле Козак не лечится в Беларуси.

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Несмотря на этот факт, в Украине нардепа все равно нет.

Последний раз Козак был в отпуске за свой счет с 16 по 18 февраля 2021 года. Также в период с ноября 2020 года по май 2021 года нардеп 5 раз оформлял командировки для работы с избирателями.

Последний раз Тарас Козак посещал заседание Рады аж 16 ноября 2020 года. Несмотря на это, Козак все это время получал зарплату. Это происходило на основании табелей от комитетов по отработанным календарным дням.

Медведчук говорит, что Козак лечится в Беларуси: смотрите видео

Подозрение Козаку и Медведчуку: коротко