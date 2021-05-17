Віктор Медведчук запевняв, що його колега Тарас Козак, якого також підозрюють у державній зраді, лікується у Білорусі. Однак офіційно він не перебуває ані у відпустці, ані у відрядженні, ані на лікарняному.

Таку інформацію надала Верховна Рада на запит ЗМІ. Це може свідчити про те, що насправді Козак не лікується у Білорусі.

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Попри цей факт, в Україні нардепа все одно немає.

Останній раз Козак був у відпустці за свій рахунок з 16 до 18 лютого 2021 року. Також у період з листопада 2020 року по травень 2021 року нардеп 5 разів оформлював відрядження для роботи з виборцями.

Востаннє Тарас Козак відвідував засідання Ради аж 16 листопада 2020 року. Попри це, Козак увесь цей час отримував зарплату. Це відбувалось на підставі табелів від комітетів згідно відпрацьованих календарних днів.

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