При этом политик не считает, что говорится о конфликте интересов или кумовстве. Свой выбор помощницы он обосновывает тем, что "святые конфиденциальные вопросы нардепа" мог доверить только близкому человеку.

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Народный избранник утверждает, что не понимает, как его родственница, работая с ним, может навредить интересам государства. "У нас есть семейные династии среди депутатов. Здесь есть конфликт интересов? Не туда смотрят на конфликт интересов", – жаловался Нимченко.

Нимченко пояснил, что беспокоится о своей жизнедеятельности

Политик утверждает, что невестка сама хотела эту работу, а он вместо этого стремится обеспечить независимость своей деятельности. Нардеп объяснил, что имеет в виду жизнедеятельность человека, в частности – вопросы здоровья или вождения автомобиля. "Я могу помощника взять, чтобы водил мне машину? Который, когда я говорю, мгновенно печатает? Возможно, кто-то лучше ее печатает? Я таких не встречал", - = подчеркнул он.

Справка. Ежемесячно Марина Нимченко получает зарплату в 16 тысяч гривен. Помощницей своего свекра она работает с середины сентября 2019 года. За это время женщина официально заработала более 374 тысяч гривен.

Антикоррупционные органы – другого мнения, чем нардеп

Весной 2021 года Нацагентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол по Нимченко из-за его помощницы. В работе невестки НАПК все же увидел конфликт интересов.

Впрочем, недавно, 22 сентября, Печерский районный суд Киева закрыл это дело. Произошло это из-за того, что истек срок привлечения народного депутата к административной ответственности.

Что известно про Василия Нимченко

Источник: "Википедия"