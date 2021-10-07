Дом у Михаила Папиева появился 1 октября. Соответствующие изменения он внес в свою декларацию.

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Новый дом Папиева

Новая недвижимость появилась у нардепа в Черновцах. Его дом, согласно данным декларации, имеет 502 квадратных метра. Его стоимость – 4 миллиона 332 тысяч гривен.

Кроме того, в декларации Папиева есть:

  • 3 земельных участка в Черновцах;
  • 2 земельных участка в селе Глиница;
  • 5 земельных участков в селе Драчинцах;
  • квартира в совместной собственности в Черновцах;
  • на жену записан дом в Черновцах, Драчинцах и Глинице;
  • здание водоцехуа в Драчинцах;

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