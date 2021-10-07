Будинок у Михайла Папієва з'явився 1 жовтня. Відповідні зміни він вніс у свою декларацію.

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Новий будинок Папієва

Нова нерухомість з'явилася у нардепа у Чернівцях. Його будинок, згідно з даними декларації, має 502 квадратних метри. Його вартість – 4 мільйони 332 тисячі гривень.

Окрім того, у декларації Папієва є:

3 земельні ділянки у Чернівцях;

2 земельні ділянки у селі Глиниця;

5 земельних ділянок у селі Драчинцях;

квартира у спільній власності у Чернівцях;

на дружину записаний будинок у Чернівцях, Драчинцях і Глиниці;

будівля водоцеху у Драчинцях;

Зверніть увагу! Нещодавно Михайло Папієв похвалився тим, що завдяки його зусиллям учні однієї зі шкіл у Чернівцях вивчатимуть російську мову. На 2021 – 2022 рік її залишили як другу іноземну.

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