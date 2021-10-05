Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало справку о результатах проверки декларации Колесник.
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НАПК говорит о лжи в декларации нардепа
НАПК установило, что Колесник указала недостоверный адрес квартиры в городе Лебедин Сумской области.
- Политик не указала информацию о 25% нежилого помещения в Харькове, которым владеет с февраля 2013 года. Колесник же поясняет, что потеряла определенные документы, что "лишило возможности корректно заполнить декларацию за отчетный период".
- Однако в агентстве отмечают, что сведения о недвижимости имеются в Государственном реестре вещных прав. Цена части помещения 31 декабря 2020 года достигала от 267,3 до 296,2 тысячи гривен.
- Также Колесник не отметила квартиру в Киеве, которая находится у нее в пользовании. Стоимость – 1,6 миллиона гривен.
- Про другую киевскую квартиру чиновница тоже смолчала. Она арендовала ее в 2019 – 2020 годах. При этом она получила компенсацию стоимости аренды.
- Также Колесник не внесла в декларацию данные о мотоцикле "Хонда" 2014 года выпуска. Нардеп сказала, что продала его в мае 2017 года, но по состоянию на 31 декабря 2020 года не осуществили перерегистрацию.
НАПК увидело в действиях Колесник признаки преступления, предусмотренного ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Одиозные заявления Колесник: что известно
В марте Колесник попала в скандал. Депутат в Раде написала в сообщении, что "надо валить из этой страны". Это было во время выступления главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.