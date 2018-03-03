Нардеп Дейдей разводится и показал новую девушку – коллегу по "Народному фронту"

Народный депутат Евгений Дейдей подтвердил, что уже длительное время не живет со своей женой Ингой, а имеет отношения с коллегой по "Народному фронту" 27-летней Дарьей Ледовских.

Нардеп от "Народного фронта" 30-летний Евгений Дейдей подал на развод со своей нынешней женой Ингой, имя которой стало известно после громкого дела о незаконном обогащении депутата.

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Заседание суда по делу об их разводе должно состояться уже 12 марта.

На своей странице в Facebook Дейдей написал для "искателей сенсаций", что с бывшей женой не живет уже почти полгода и показал фото своей новой избранницы.

Ею стала Дарья Ледовских, которая в свое время чуть не стала коллегой Дейдея в парламенте.

Мое солнце, я люблю тебя больше, чем жизнь ... P.S. Для соискателей "сенсаций" и тайных намерений: со своей бывшей женой я не живу уже почти полгода. Это было наше общее решение. Поэтому спекулировать на этой теме неуместно и бессмысленно. Даже по настоятельным просьбам горячо любимых мной сотрудников НАБУ,

– написал нардеп Дейдей в своем Facebook, поделившись романтическими фото с Ледовских.





Евгений Дейдей встречается с Дарьей Ледовских

Позже сама Ледовских написала возмущенное сообщение о журналистских "расследованиях" их с Дейдеем отношений.

"С Женей мы встречаемся несколько месяцев и я безумно его люблю. О его бывшей жене я ничего не знаю, так как он жил один... Я очень ценю семью и никогда не стала бы разрушать чужую", – заверила Ледовских.

Она напомнила, что в декабре 2014-го ЦИК признал Ледовских депутатом по списку "Народного фронта", однако уже на следующий день она отказалась от мандата, сообщив, что ждет ребенка.

"Я отказалась от мандата будучи на 8-й неделе беременности, имея столь высокий риск выкидыша из-за минимального стресса я могла потерять своего ребенка. Я счастлива, и тысячу раз бы сделала этот выбор снова. Потому что без него я не представляю своей жизни", – написала Ледовских, опубликовав фото с сыном.

Дарья Ледовских воспитывает сына

В 2017-м Дарья Ледовских, которая является племянницей действующего нардепа от "Народного фронта" Елены Ледовских, была выбрана заместителем председателя молодежного крыла партии.