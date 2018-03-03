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Нардеп Дейдей розлучається і показав нову дівчину – колегу по "Народному фронту"

11993 Читать новость на русском
Євген Дейдей зустрічається з Дариною Ледовських
Євген Дейдей зустрічається з Дариною Ледовських / Facebook

Народний депутат Євген Дейдей підтвердив, що вже тривалий час не живе зі своєю дружиною Інгою, а має стосунки із колегою по "Народному фронту" 27-річною Дариною Ледовських.

Нардеп від "Народного фронту" 30-річний Євген Дейдей подав на розлучення зі своєю теперішньою дружиною Інгою, ім'я якої стало відомим після гучної справи щодо незаконного збагачення депутата.

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Засідання суду у справі про їхнє розлучення повинно відбутись вже 12 березня.

На своїй сторінці у Facebook Дейдей написав для "шукачів сенсацій", що з колишньою дружиною не живе вже майже півроку і показав фото своєї нової обраниці.

Нею стала Дарина Ледовських, яка свого часу ледь не стала колегою Дейдея у парламенті.

Моє Сонце, я люблю тебе більше ніж життя ... P.S. для шукачів "сенсацій" і таємних намірів: зі своєю колишньою дружиною я не живу вже майже півроку. Це було наше спільне рішення. Тому спекулювати на цій темі недоречно і безглуздо. Навіть за наполегливими проханнями гаряче улюблених мною співробітників НАБУ,
– написав нардеп Дейдей у своєму Facebook, поділившись романтичними фото із Ледовських.

Дейдей Ледовських

Євген Дейдей зустрічається з Дариною Ледовських

Пізніше сама Ледовських написала обурливий допис про журналістські "розслідування" щодо їхніх з Дейдеєм стосунків.

"З Женею ми зустрічаємося кілька місяців і я шалено його люблю. Про його колишню дружину я нічого не знаю, оскільки він жив один .. Я дуже ціную сім'ю і ніколи не стала б руйнувати чужу", – запевнила Ледовських.

Вона нагадала, що у грудні 2014-го ЦВК визнало Ледовських депутатом за списком "Народного фронту", проте уже наступного дня вона відмовилась від мандату, повідомивши, що чекає дитину.

"Я відмовилася від мандата будучи на 8-му тижні вагітності, маючи настільки високий ризик викидня, що через мінімальний стрес я могла втратити свою дитину. Я щаслива, і тисячу разів б зробила цей вибір знову. Тому що без Нього я не уявляю свого життя", – написала Ледовських, опублікуваши фото з сином.

Дарина Ледовських

Дарина Ледовських виховує сина

У 2017-му Дарина Ледовських, яка є племінницею чинного нардепа від "Народного фронту" Олени Ледовських, була обрана заступницею голови молодіжного крила партії.

Теги: Новини України Новини політики Народний фронт Євген Дейдей
Джерело: 24 Канал
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