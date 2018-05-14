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Нардеп Дейдей женился во второй раз: опубликованы фото со свадьбы

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Евгений Дейдей женился на Дарье Ледовских
Евгений Дейдей женился на Дарье Ледовских / Facebook

30-летний народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей женился второй раз за считанные дни после развода.

Избранницей нардепа стала 27-летняя Дарья Ледовских, которая в 2014-м также была выбрана нардепом от "Народного фронта", однако от мандата отказалась.

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Фото со свадьбы 14 мая Евгений Дейдей обнародовал на своей странице в Facebook, добавив к ним трогательное сообщение.

Моя жизнь изменилась, когда я ее встретил. Она меняет меня и делает лучшим. Мы поддерживаем друг друга и делаем мечты реальными. Я уверен, она будет рядом что бы ни случилось. И это дает мне силы жить и бороться за нашу семью, страну и будущее,
– написал Дейдей.

На фото нардеп в вышиванке, а невеста в светлом платье, золотистых босоножках и с венком на голове.

Что интересно, со своей предыдущей женой Ингой Евгений Дейдей официально развелся только на прошлой неделе.

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Теги: Новости Украины Новости политики Народный фронт Евгений Дейдей
Источник: 24 Канал
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