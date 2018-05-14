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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Нардеп Дейдей одружився вдруге: опубліковані фото з весілля

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Євген Дейдей одружився з Дариною Ледовських
Євген Дейдей одружився з Дариною Ледовських / Facebook

30-річний народний депутат від "Народного фронту" Євген Дейдей одружився вдруге за лічені дні після розлучення.

Обраницею нардепа стала 27-річна Дарина Ледовських, яка у 2014-му також була обрана нардепом від "Народного фронту", проте від мандату відмовилась.

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Фото зі шлюбу 14 травня Євген Дейдей оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, додавши до них зворушливий допис.

Моє життя змінилося, коли я її зустрів. Вона змінює мене і робить кращим. Ми підтримуємо один одного і робимо мрії реальними. Я впевнений, вона буде поруч що б не трапилося. І це дає мені сили жити і боротися за нашу сім'ю, країну і майбутнє,
– написав Дейдей.

На фото нардеп у вишиванці, а наречена у світлій сукні, золотистих босоніжках та з вінком на голові.

Що цікаво, зі своєю попередньою дружиною Інгою Євген Дейдей офіційно розлучився лише минулого тижня.

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Теги: Новини України Новини політики Народний фронт Євген Дейдей
Джерело: 24 Канал
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