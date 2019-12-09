Нардеп Гончаренко в Париже поспорил с российским пропагандистом: видео

В ожидании финальной пресс-конференции лидеров "нормандской четверки" к народному депутату Украины подсел российский пропагандист, который хотел поговорить о "сближении народов". В результате между ними обоими завязалась словесная перепалка.

В частности, Гончаренко посоветовал россиянину не надеяться, что его сближение с пропагандистами Скабеевой и Соловьевым не означает, что он тоже купит виллу на острове Комо. Видео с инцидентом нардеп опубликовал в своем телеграмм-канале.

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В ответ на замечание украинского депутата пропагандист спросил, не кажется ли ему, что своей риторикой он "мешает сближению стран".

А вам не кажется, что это вы пришли сюда, пытаясь со мной "сблизиться", а я не хочу с вами сближаться. Вот именно с вами сближаться нет никакого желания, поскольку вы пропагандист,

– заявил Алексей Гончаренко.

После этих слов российский журналист пожелал ему удачи, встал и ушел.