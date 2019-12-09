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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Нардеп Гончаренко в Париже поспорил с российским пропагандистом: видео

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      Гончарук отшил российского пропагандиста, который хотел с ним "сблизиться" / 4channel.com.ua

      В ожидании финальной пресс-конференции лидеров "нормандской четверки" к народному депутату Украины подсел российский пропагандист, который хотел поговорить о "сближении народов". В результате между ними обоими завязалась словесная перепалка.

      В частности, Гончаренко посоветовал россиянину не надеяться, что его сближение с пропагандистами Скабеевой и Соловьевым не означает, что он тоже купит виллу на острове Комо. Видео с инцидентом нардеп опубликовал в своем телеграмм-канале.

      Важно! Нормандская встреча продолжилась после отдельного разговора Зеленского с Путиным

      В ответ на замечание украинского депутата пропагандист спросил, не кажется ли ему, что своей риторикой он "мешает сближению стран".

      А вам не кажется, что это вы пришли сюда, пытаясь со мной "сблизиться", а я не хочу с вами сближаться. Вот именно с вами сближаться нет никакого желания, поскольку вы пропагандист,
      – заявил Алексей Гончаренко.

      После этих слов российский журналист пожелал ему удачи, встал и ушел.

       

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      9 декабря
      656
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Нормандская встреча 2019 Новости Украины Новости политики Российская пропаганда Алексей Гончаренко
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