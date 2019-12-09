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      Нардеп Гончаренко у Парижі посперечався з російським пропагандистом: відео

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      Гончарук відшив російського пропагандиста, який хотів з ним "зблизитися" / 4channel.com.ua

      В очікуванні фінальної пресконференції лідерів "нормандської четвірки" до народного депутата України підсів російський пропагандист, який хотів поговорити про "зближення народів". У результаті між ними обома зав'язалась словесна перепалка.

      Зокрема, Гончаренко порадив росіянину не надіятися, що його зближення з пропагандистами Скабєєвою та Соловйовим не означає, що він теж купить віллу на острові Комо. Відео з інцидентом нардеп опублікував у своєму телеграм-каналі.

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      У відповідь на зауваження українського депутата пропагандист запитав, чи не здається йому, що своєю риторикою він "заважає зближенню країн".

      А вам не здається, що це ви прийшли сюди, намагаючись зі мною "зблизитися", а я не хочу з вами зближуватися. От саме з вами зближуватися немає жодного бажання, оскільки ви пропагандист,
      – заявив Олексій Гончаренко.

      Після цих слів російський журналіст побажав йому успіху, встав і пішов.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Олексій Гончаренко Російська пропаганда
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