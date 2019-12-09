Нардеп Гончаренко у Парижі посперечався з російським пропагандистом: відео

В очікуванні фінальної пресконференції лідерів "нормандської четвірки" до народного депутата України підсів російський пропагандист, який хотів поговорити про "зближення народів". У результаті між ними обома зав'язалась словесна перепалка.

Зокрема, Гончаренко порадив росіянину не надіятися, що його зближення з пропагандистами Скабєєвою та Соловйовим не означає, що він теж купить віллу на острові Комо. Відео з інцидентом нардеп опублікував у своєму телеграм-каналі.

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У відповідь на зауваження українського депутата пропагандист запитав, чи не здається йому, що своєю риторикою він "заважає зближенню країн".

А вам не здається, що це ви прийшли сюди, намагаючись зі мною "зблизитися", а я не хочу з вами зближуватися. От саме з вами зближуватися немає жодного бажання, оскільки ви пропагандист,

– заявив Олексій Гончаренко.

Після цих слів російський журналіст побажав йому успіху, встав і пішов.