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      Нардеп Мусий и активист Шерембей устроили жесткую драку в эфире: видео

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      Мусий и Шерембей подрались в прямом эфире
      Мусий и Шерембей подрались в прямом эфире / Скриншот из видео

      Народный депутат и экс-министр здравоохранения Олег Мусий в прямом эфире подрался с председателем общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрием Шерембеем.

      Стычка случилась в эфире телеканала "Прямой".

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      Во время эфира шло обсуждение работы Мусия на посту министра здравоохранения Украины. Шерембей обвинил нардепа в коррупции.

      После этого Мусий назвал своего оппонента "классическим манипулятором и лжецом". В ответ председатель благотворительного фонда выплеснул в лицо экс-главы Минздрава стакан воды, что спровоцировало жесткую драку между ними.

      Чтобы разнять и успокоить Мусия и Шерембеева, пришлось привлекать охранников, которым помогали ведущие ток-шоу.

      Вследствие драки Мусий расцарапал шею Шерембею.

      Смотрите видео драки Мусия и Шерембеева:

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Мусий Олег Степанович столкновения
      Источник: 24 Канал
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