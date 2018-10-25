Нардеп Мусий и активист Шерембей устроили жесткую драку в эфире: видео

Народный депутат и экс-министр здравоохранения Олег Мусий в прямом эфире подрался с председателем общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрием Шерембеем.

Стычка случилась в эфире телеканала "Прямой".

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Во время эфира шло обсуждение работы Мусия на посту министра здравоохранения Украины. Шерембей обвинил нардепа в коррупции.

После этого Мусий назвал своего оппонента "классическим манипулятором и лжецом". В ответ председатель благотворительного фонда выплеснул в лицо экс-главы Минздрава стакан воды, что спровоцировало жесткую драку между ними.

Чтобы разнять и успокоить Мусия и Шерембеева, пришлось привлекать охранников, которым помогали ведущие ток-шоу.

Вследствие драки Мусий расцарапал шею Шерембею.

Смотрите видео драки Мусия и Шерембеева: