Нардеп Мусій і активіст Шерембей влаштували жорстку бійку в ефірі: відео
Народний депутат і екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій у прямому ефірі побився з головою громадської організації "Пацієнти України" Дмитром Шерембеєм.
Сутичка трапилася в ефірі телеканалу "Прямий".
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Під час ефіру йшло обговорення роботи Мусія на посаді міністра охорони здоров'я України. Шерембей звинуватив нардепа в корупції.
Після цього Мусій назвав свого опонента "класичним маніпулятором і брехуном". У відповідь голова благодійного фонду виплеснув в обличчя екс-очільника МОЗ склянку води, що спровокувало жорстку бійку між ними.
Аби розняти і заспокоїти Мусія та Шерембеєва, довелося залучати охоронців, яким допомагали ведучі ток-шоу.
Внаслідок бійки Мусій розцарапав шию Шерембею.
Дивіться відео бійки Мусія і Шерембеєва: