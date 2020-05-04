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      Нардеп Новинский заявил, что оправился от коронавируса

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      Новинський похвалився, що вже переборов коронавірус
      Новинський похвалився, що вже переборов коронавірус / фото з його фейсбуку

      Народный депутат Украины Вадим Новинский говорит, что уже оправился от коронавируса. Такой вывод сделали врачи после обследования парламентария.

      О собственном выздоровлении сам Вадим Новинский сообщил в своем фейсбуке.

      Интересно Неожиданное решение Кремля: с экс-регионала с коронавирусом Новинского сняли санкции

      Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведенного обследования заключение врачей однозначно: я абсолютно здоров,
      – заявил депутат.

      Он поблагодарил всех, кто поддерживал его в это время – молитвами и добрым словом. Кроме того, пожелал скорейшего выздоровления и другим больным.

      "Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня тоже борется с коронавирусом", – написал Вадим Новинский.

      Что известно про Вадима Новинского?
      Его настоящее имя Вадим Малхасян, а сам он является откровенно пророссийским политиком. Что и не удивительно, учитывая, что он этнический россиянин. Украинское гражданство с барского плеча российскому бизнесмену в 2012 году предоставил Виктор Янукович.

      Он известен своей приверженностью Русской православной церкви и ненавистью к Православной церкви Украины. В 2018 году он с охранниками вывез из Киева митрополита УПЦ МП Агапита, поскольку он хотел принять участие в процессе объединения церквей.

      О коронавирусе у Новинского стало известно еще 15 апреля. Среди вероятных причин – посещение Киево-Печерской лавры и ее настоятеля Павла во время пандемии.

      коронавірус у Верховній Раді, хто захворівКто еще из депутатов заболел коронавирусом / Инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Коронавирус в Украине Вадим Новинский Новости политики
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