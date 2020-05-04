Нардеп Новинский заявил, что оправился от коронавируса

Народный депутат Украины Вадим Новинский говорит, что уже оправился от коронавируса. Такой вывод сделали врачи после обследования парламентария.

О собственном выздоровлении сам Вадим Новинский сообщил в своем фейсбуке.

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Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведенного обследования заключение врачей однозначно: я абсолютно здоров,

– заявил депутат.

Он поблагодарил всех, кто поддерживал его в это время – молитвами и добрым словом. Кроме того, пожелал скорейшего выздоровления и другим больным.

"Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня тоже борется с коронавирусом", – написал Вадим Новинский.

Что известно про Вадима Новинского?

Его настоящее имя Вадим Малхасян, а сам он является откровенно пророссийским политиком. Что и не удивительно, учитывая, что он этнический россиянин. Украинское гражданство с барского плеча российскому бизнесмену в 2012 году предоставил Виктор Янукович.



Он известен своей приверженностью Русской православной церкви и ненавистью к Православной церкви Украины. В 2018 году он с охранниками вывез из Киева митрополита УПЦ МП Агапита, поскольку он хотел принять участие в процессе объединения церквей.



О коронавирусе у Новинского стало известно еще 15 апреля. Среди вероятных причин – посещение Киево-Печерской лавры и ее настоятеля Павла во время пандемии.

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