Нардеп Новинский заявил, что оправился от коронавируса
Народный депутат Украины Вадим Новинский говорит, что уже оправился от коронавируса. Такой вывод сделали врачи после обследования парламентария.
О собственном выздоровлении сам Вадим Новинский сообщил в своем фейсбуке.
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Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведенного обследования заключение врачей однозначно: я абсолютно здоров,
– заявил депутат.
Он поблагодарил всех, кто поддерживал его в это время – молитвами и добрым словом. Кроме того, пожелал скорейшего выздоровления и другим больным.
"Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня тоже борется с коронавирусом", – написал Вадим Новинский.
Что известно про Вадима Новинского?
Его настоящее имя Вадим Малхасян, а сам он является откровенно пророссийским политиком. Что и не удивительно, учитывая, что он этнический россиянин. Украинское гражданство с барского плеча российскому бизнесмену в 2012 году предоставил Виктор Янукович.
Он известен своей приверженностью Русской православной церкви и ненавистью к Православной церкви Украины. В 2018 году он с охранниками вывез из Киева митрополита УПЦ МП Агапита, поскольку он хотел принять участие в процессе объединения церквей.
О коронавирусе у Новинского стало известно еще 15 апреля. Среди вероятных причин – посещение Киево-Печерской лавры и ее настоятеля Павла во время пандемии.
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