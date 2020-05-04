Нардеп Новинський заявив, що одужав від коронавірусу
Народний депутат України Вадим Новинський каже, що вже одужав від коронавірусу. Такий висновок зробили лікарі після обстеження парламентаря.
Про власне одужання сам Вадим Новинський повідомив у своєму фейсбуці.
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Сьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Після проведеного обстеження висновок лікарів однозначний: я абсолютно здоровий,
– заявив депутат.
Він подякував усім, хто підтримував його у цей час – молитвами та добрим словом. Крім того, побажав швидкого одужання й іншим хворим.
"Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто також захворів і сьогодні теж бореться з коронавірусом", – написав Вадим Новинський.
Що відомо про Вадима Новинського?Його справжнє ім'я Вадим Малхасян, а сам він є відверто проросійським політиком. Що й не дивно, зважаючи, що він етнічний росіянин. Українське громадянство з барського плеча російському бізнесмену у 2012 році надав Віктор Янукович.
Він відомий своєю прихильність до Російської православної церкви і ненавистю до Православної церкви України. У 2018 році він з охоронцями вивіз з Києва митрополита УПЦ МП Агапіта, оскільки він хотів взяти участь у процесі об'єднання церков.
Про коронавірус у Новинського стало відомо ще 15 квітня. Серед імовірних причин – відвідування Києво-Печерської лаври та її настоятеля Павла у час пандемії.
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