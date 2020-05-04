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      Нардеп Новинський заявив, що одужав від коронавірусу

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      Новинський похвалився, що вже переборов коронавірус
      Новинський похвалився, що вже переборов коронавірус / фото з його фейсбуку

      Народний депутат України Вадим Новинський каже, що вже одужав від коронавірусу. Такий висновок зробили лікарі після обстеження парламентаря.

      Про власне одужання сам Вадим Новинський повідомив у своєму фейсбуці.

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      Сьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Після проведеного обстеження висновок лікарів однозначний: я абсолютно здоровий,
      – заявив депутат.

      Він подякував усім, хто підтримував його у цей час – молитвами та добрим словом. Крім того, побажав швидкого одужання й іншим хворим.

      "Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто також захворів і сьогодні теж бореться з коронавірусом", – написав Вадим Новинський.

      Що відомо про Вадима Новинського?Його справжнє ім'я Вадим Малхасян, а сам він є відверто проросійським політиком. Що й не дивно, зважаючи, що він етнічний росіянин. Українське громадянство з барського плеча російському бізнесмену у 2012 році надав Віктор Янукович.

      Він відомий своєю прихильність до Російської православної церкви і ненавистю до Православної церкви України. У 2018 році він з охоронцями вивіз з Києва митрополита УПЦ МП Агапіта, оскільки він хотів взяти участь у процесі об'єднання церков.

      Про коронавірус у Новинського стало відомо ще 15 квітня. Серед імовірних причин – відвідування Києво-Печерської лаври та її настоятеля Павла у час пандемії.

      коронавірус у Верховній Раді, хто захворів
      Хто ще з депутатів захворів на коронавірус / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Верховна Рада Новини України Коронавірус в Україні Вадим Новинський Новини політики
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