Нардеп от "Самопомочи" попала в ДТП: фото

Народный депутат от партии "Самопомич" Ирина Сысоенко вместе с сыном попала в дорожно-транспортное происшествие по дороге в Киев.

Об этом сообщает Ирина Сысоенко у себя на Facebook-странице.

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Известно, что со встречной полосы в машину Ирины влетело другое авто. Это привело к лобовому столкновению. Кроме того, сработали все подушки безопасности, серьезных травм ни нардеп, ни ребенок не получили, однако степень телесных повреждений определят позже.

Иногда беда не приходит одна... Сегодня похоронила бабушку, возвращалась на Киев, в машине с сыном,

– отметила Ирина Сысоенко.

Кроме того, нардеп утверждает, что водитель, который въехал в автомобиль Ирины был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Спасибо Богу, что все живы. За вождение авто в нетрезвом состоянии нужно не штрафы увеличивать, а лишать водительских прав,

– подчеркнула Ирина Сысоенко.