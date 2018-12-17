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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Нардеп від "Самопомочі" потрапила у ДТП: фото

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      Нардеп від "Самопомочі" потрапила у ДТП
      Нардеп від "Самопомочі" потрапила у ДТП / Фото з відкритих джерел

      Народний депутат від партії "Самопоміч" Ірина Сисоєнко разом із сином потрапила у дорожньо-транспортну пригоду по дорозі у Київ.

      Про це повідомляє Ірина Сисоєнко у себе на Facebook-сторінці.

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      Відомо, що зі зустрічної смуги в автівку Ірини влетіло інше авто. Це призвело до лобового зіткнення. Крім того, спрацювали всі подушки безпеки, серйозних травм ні нардеп ні дитина не отримали, однак ступінь тілесних пошкоджень визначать пізніше.

      Іноді біда не приходить одна... Сьогодні поховала бабусю, поверталась на Київ, в машині з сином,
      – зазначила Ірина Сисоєнко.

      Крім того, нардеп стверджує, що водій, який в‘їхав у автомобіль Ірини був у стані сильного алкогольного сп‘яніння.

      Дякую Богу, що всі живі. За водіння авто в нетверезому стані потрібно не штрафи збільшувати, а позбавляти водійських прав,
      – підкреслила Ірина Сисоєнко.

       

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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