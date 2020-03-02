Нардеп от "Слуги народа" пожалел, что в Россию нельзя швырнуть бомбой

На презентации канала для временно оккупированных территорий "Дом" депутат Никита Потураев с иронией отметил, что на Россию нельзя сбросить атомную бомбу. По его мнению, это самый эффективный способ, чтобы противостоять российской пропаганде.

Громкое выражение по поводу атомной бомбы касалось вопроса о том, не будет ли пытаться Россия заглушить сигнал канала "Дом". Опытный медийщик Потураев на презентации ответил: она это и так делает, однако решение данной проблемы – радикальное.

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Мы готовы, что против нас будет вестись радиоэлектронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда,

– заявил Потураев журналистам.

Кто такой Никита Потураев?Потураев попал в Раду VIII созыва по списку Слуги народа под №88. Он эксперт по коммуникациям, политического и медиа-консалтинга. Работал на руководящих должностях в медиахолдинге "Стар Лайт Медиа", а также был директором журнала "Фокус".



Заместитель председателя комитета по вопросам информационной политики комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики. Председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

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