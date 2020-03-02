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      Нардеп от "Слуги народа" пожалел, что в Россию нельзя швырнуть бомбой

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      На презентации канала для временно оккупированных территорий "Дом" депутат Никита Потураев с иронией отметил, что на Россию нельзя сбросить атомную бомбу. По его мнению, это самый эффективный способ, чтобы противостоять российской пропаганде.

      Громкое выражение по поводу атомной бомбы касалось вопроса о том, не будет ли пытаться Россия заглушить сигнал канала "Дом". Опытный медийщик Потураев на презентации ответил: она это и так делает, однако решение данной проблемы – радикальное.

      Подробнее: Канал для временно оккупированных территорий "Дом": главная цель и что там будут показывать

      Мы готовы, что против нас будет вестись радиоэлектронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда,
      заявил Потураев журналистам.

      Кто такой Никита Потураев?Потураев попал в Раду VIII созыва по списку Слуги народа под №88. Он эксперт по коммуникациям, политического и медиа-консалтинга. Работал на руководящих должностях в медиахолдинге "Стар Лайт Медиа", а также был директором журнала "Фокус".

      Заместитель председателя комитета по вопросам информационной политики комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики. Председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

      Что известно о новом канале для временно оккупированных территорий

      • Его планируют запустить на базе канала UATV. Будет вещать он на оккупированную территорию, а трансляция будет проходить на украинском и русском.
      • Дизайн логотипа нового телеканала будет таким, что его название можно будет прочитать в двух вариантах – как на украинском "Дім", так и на русском "Дом".
      • О создании телеканала высказывал Владимир Зеленский во время президентской кампании. Он говорил, что это поможет увереннее чувствовать себя в информационной войне, которую ведет Россия.
      • Когда телеканал начнет вещание, пока неизвестно. Вещатель еще не получил лицензию от Нацсовета и разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом.
      Переход на летнее время: когда в Украине переводят часы
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Слуга народа Журналисты Российская пропаганда Медиа
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