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      Нардеп від "Слуги народу" пожалкував, що у Росію не можна жбурнути бомбою

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      Депутат від Слуги народу Микита Потураєв / фото з відкритих джерел

      На презентації каналу для тимчасово окупованих територій "Дім" депутат Микита Потураєв з іронією зазначив, що на Росію не можна скинути атомну бомбу. На його думку, це найефективніший спосіб, щоб протистояти російській пропаганді.

      Гучний вислів щодо атомної бомби стосувався питання про те, чи не намагатиметься Росія заглушити сигнал каналу "Дім". Досвідчений медійник Потураєв на презентації відповів: вона це і так робить, проте вирішення цієї проблеми – радикальне.

      Детальніше: Канал для тимчасово окупованих територій "Дім": головна мета та що там показуватимуть

      Ми готові, що проти нас буде вестися радіоелектронна боротьба. Атомної бомби, щоб швирнути на Москву, у нас поки немає. А це найбільш ефективний спосіб вирішити цю проблему раз і назавжди, 
      – заявив Потураєв журналістам.

      Хто такий Микита Потураєв?
      Потураєв потрапив до Ради IX скликання за списком Слуги народу під №88. Він експерт з комунікацій, політичного і медіа-консалтингу.  Працював на керівних посадах у медіахолдингу "Стар Лайт Медіа", а також був директором журналу "Фокус".

      Заступник голови комітету з питань інформаційної політики комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики. Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі 

      Що відомо про новий канал для тимчасово окупованих територій

      • Його планують запустити на базі каналу UATV. Мовитиме він на окуповану територію, а трансляція відбуватиметься українською і російською.
      • Дизайн логотипу нового телеканалу буде таким, що його назву можна буде прочитати у двох варіантах – як українською "Дім", так і російською "Дом".
      • Про створення телеканалу висловлював Володимир Зеленський під час президентської кампанії. Він говорив, що це допоможе впевненіше почуватися в інформаційній війні, яку веде Росія.
         
      • Коли телеканал розпочне мовлення, поки невідомо. Мовник ще не отримав ліцензію від Нацради та дозволи на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом. 
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      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Слуга народу Журналісти Російська пропаганда Медіа
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