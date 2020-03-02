Нардеп від "Слуги народу" пожалкував, що у Росію не можна жбурнути бомбою

На презентації каналу для тимчасово окупованих територій "Дім" депутат Микита Потураєв з іронією зазначив, що на Росію не можна скинути атомну бомбу. На його думку, це найефективніший спосіб, щоб протистояти російській пропаганді.

Гучний вислів щодо атомної бомби стосувався питання про те, чи не намагатиметься Росія заглушити сигнал каналу "Дім". Досвідчений медійник Потураєв на презентації відповів: вона це і так робить, проте вирішення цієї проблеми – радикальне.

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Ми готові, що проти нас буде вестися радіоелектронна боротьба. Атомної бомби, щоб швирнути на Москву, у нас поки немає. А це найбільш ефективний спосіб вирішити цю проблему раз і назавжди,

– заявив Потураєв журналістам.

Хто такий Микита Потураєв?

Потураєв потрапив до Ради IX скликання за списком Слуги народу під №88. Він експерт з комунікацій, політичного і медіа-консалтингу. Працював на керівних посадах у медіахолдингу "Стар Лайт Медіа", а також був директором журналу "Фокус".



Заступник голови комітету з питань інформаційної політики комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики. Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі

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