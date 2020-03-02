Канал для тимчасово окупованих територій "Дім": головна мета та що там показуватимуть

В Україні презентували телеканал для тимчасово окупованих територій. Матиме новий мовник назву "Дім" і буде розважально-інформаційним. Концепцію телеканалу презентувало 2 березня Міністерство культури, молоді та спорту.

Як повідомляє UATV, у заході взяли участь:

виконувач обов’язків генерального директора телеканалу UATV Юлія Островська,

перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук ,

, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв ,

, заступник керівника Офісу президента Юрій Костюк ,

, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Мета нового каналу

Юлія Островська, зокрема підкреслила, що головна мета нового каналу – повернення політичного, культурного та суспільного життя України в порядок денний громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

За її словами, також новий канал матиме на меті пробудити відчуття єдності та свідомості громадян України. А інструменти, які будуть використовувати для досягнення цієї мети, виходять із запитів цільової аудиторії.

Відомо з тих же соціологічних опитувань, що люди дуже втомилися від політизованого контенту та бажають бачити на своїх "блакитних екранах" щось більш комфортне, мотиваційний контент, який даватиме змогу розслабитися та отримати запевнення у кращому майбутньому,

– зауважила Островська.

Що показуватимуть у його ефірі

Микита Потураєв, зі свого боку, запевнив у тому, що канал подаватиме інформацію про події в Україні об'єктивно, пише Укрінформ.

"Звичайно, що ніхто не буде на цьому каналі говорити про повстанців, про громадянську війну, замість лінії розмежування називати її "лінією любові", російські танки – рожевими єдинорогами, які приїхали до нас із любов'ю з Росії", – констатував нардеп.

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що глядачів Донбасу та Криму забезпечать преміальним контентом: серіалами, футболом, ранковим шоу та ток-шоу. Протягом двох років новий проєкт повинен вийти на власне виробництво. Поки ж його допомагають створювати найбільші медіагрупи країни.

"Медіагрупи, з ким проведено перемовини та з ким співпрацює телеканал, – це "СтарЛайт Медіа", "1+1", "Україна" та медіагрупа телеканалу "Інтер". Ось з цими чотирма медіагрупами досягнуто домовленість, так званий меморандум щодо співпраці з цим телеканалом. Надалі співпрацюватимуть з різними міжнародними мовниками, для того щоб вони надавали теж контент для цього телеканалу", – сказав Тимошенко.

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Контент, який надаватимуть ці медіагрупи, буде розважальним. І вони не матимуть впливу на інформаційну політику нового каналу, переконує Потураєв.

Юлія Островська додала, що на телеканалі буде приблизно 15% контенту виробництва студії "Квартал 95". Проте мовлення каналу не складатиметься лише з одного "Кварталу".

"Звичайно, є виробництво студії "95 квартал", є контент, бо він – теж досить преміальний і його любили до цього, і сподіваюся, що люблять і зараз на тих територіях. Хоча зараз сітка – дуже жива, проте не було мети вираховувати частки. Була мета – взяти контент, який нам надали, і сформувати цікавий глядачеві телеканал. Зараз сітка формується, оскільки нам надають контент, ми програмуємо та балансуємо", – зауважила Островська.

Де мовитиме новий канал

Потураєв зазначив, що загалом мовлення цього каналу поширюватиметься на весь Донбас. Щодо Криму є певні технологічні складнощі.

За його словами, українська влада є готовою до того, що сигнал нового телеканалу для тимчасово окупованих територій намагатимуться глушити.

Ми не виключаємо використання радіоелектронних засобів проти нас, але Росія і так це робить. Ми є готовими до того, що проти нас будуть вести радіоелектронну боротьбу,

– сказав парламентар.

Що відомо про новий канал для тимчасово окупованих територій

Його планують запустити на базі каналу іномовлення UATV. Мовитиме він на окуповану територію, а трансляція відбуватиметься як українською, так і російською мовами. Відомо, що дизайн логотипу нового телеканалу буде таким, що його назву можна буде прочитати у двох варіантах – як українською "Дім", так і російською "Дом".

Ідею про створення такого телеканалу висловлював шостий президент Володимир Зеленський, ще коли був кандидатом на найвищу посаду. Тоді він говорив, що це допоможе впевненіше почуватися за умов інформаційної війни, яку веде Росія.

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Коли телеканал розпочне повноцінне мовлення, поки невідомо. З 1 березня він розпочав мовлення у тестовому режимі. А 2 числа Національна рада з питань телебачення та радіомовлення переоформила ліцензії та дозволи на тимчасове мовлення телеканалу UATV Мультимедійної платформи іномовлення України на новий канал для окупованих територій, який отримав назву "Дім".

Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначав, що телесигнал до 80% жителів окупованих територій можна доставити за три місяці.