Канал для временно оккупированных территорий "Дом": главная цель и что там будут показывать

В Украине презентовали телеканал для временно оккупированных территорий. Называться новый вещатель будет "Дом" и будет развлекательно-информационным. Концепцию телеканала представило 2 марта Министерство культуры, молодежи и спорта.

Как сообщает UATV, в мероприятии приняли участие:

исполняющий обязанности генерального директора телеканала UATV Юлия Островская ,

, первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук ,

, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев ,

, заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк ,

, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Цель нового канала

Юлия Островская, в частности подчеркнула, что главная цель нового канала – возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины на повестку дня граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

По ее словам, также новый канал будет иметь целью пробудить чувство единства и сознания граждан Украины. А инструменты, которые будут использовать для достижения этой цели, выходят из запросов целевой аудитории.

Известно из тех же социологических опросов, люди очень устали от политизированного контента и хотят видеть на своих "голубых экранах" что-то более комфортное, мотивационный контент, который будет давать возможность расслабиться и получить заверения в лучшем будущем,

– сказала Островская.

Что будут показывать в его эфире

Никита Потураев, со своей стороны, заверил в том, что канал будет подавать информацию о событиях в Украине объективно, пишет Укринформ.

"Конечно, никто не будет на этом канале говорить о повстанцах, о гражданской войне, вместо линии разграничения называть ее "линией любви", российские танки – розовыми единорогами, которые приехали к нам с любовью из России", – констатировал нардеп.

Заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что зрителей Донбасса и Крыма обеспечат премиальным контентом: сериалами, футболом, утренним шоу и ток-шоу. В течение двух лет новый проект должен выйти на собственное производство. Пока же его помогают создавать самые большие медиагруппы страны.

"Медиагруппы, с которыми проведены переговоры и с кем сотрудничает телеканал, – это "СтарЛайт Медиа", "1+1", "Украина" и медиагруппа телеканала "Интер". Вот с этими четырьмя медиагруппами достигнута договоренность, так называемый меморандум о сотрудничестве с этим телеканалом. В дальнейшем будут сотрудничать с различными международными вещателями, для того чтобы они предоставляли тоже контент для этого телеканала", – сказал Тимошенко.

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Контент, который будут предоставлять эти медиагруппы, будет развлекательным. И они не будут иметь влияния на информационную политику нового канала, убеждает Потураев.

Юлия Островская добавила, что на телеканале будет примерно 15% контента производства студии "Квартал 95". Однако вещание канала не будет состоять только из одного "Квартала".

"Конечно, есть производство студии "95 квартал", есть контент, потому что он – тоже довольно премиальный и его любили до этого, и надеюсь, что любят и сейчас на тех территориях. Хотя сейчас сетка – очень живая, однако не было цели высчитывать доли. Была цель – взять контент, который нам предоставили, и сформировать интересный зрителю телеканал. Сейчас сетка формируется, поскольку нам предоставляют контент, мы программируем и балансируем", – отметила Островская.

Где будет вещать новый канал

Потураев отметил, что в целом вещание этого канала будет распространяться на весь Донбасс. По Крыму есть определенные технологические сложности.

По его словам, украинская власть готова к тому, что сигнал нового телеканала для временно оккупированных территорий будут пытаться глушить.

Мы не исключаем использование радиоэлектронных средств против нас, но Россия и так это делает. Мы готовы к тому, что против нас будут вести радиоэлектронную борьбу,

– сказал парламентарий.

Что известно о новом канале для временно оккупированных территорий

Его планируют запустить на базе канала иновещания UATV. Вещать он будет на оккупированную территорию, а трансляция будет происходить как на украинском, так и на русском языках. Известно, что дизайн логотипа нового телеканала будет таким, что его название можно будет прочитать в двух вариантах – как на украинском "Дім", так и на русском "Дом".

Идею создания такого телеканала выражал шестой президент Владимир Зеленский еще будучи кандидатом на высший пост. Тогда он говорил, что это поможет увереннее чувствовать себя в условиях информационной войны, которую ведет Россия.

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Когда телеканал начнет полноценное вещание, пока неизвестно. С 1 марта он начал вещание в тестовом режиме. А 2 числа Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания переоформил лицензии и разрешения на временное вещание телеканала UATV Мультимедийной платформы иновещания Украины на новый канал для оккупированных территорий, который получил название "Дом".

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отмечал, что телесигнал к 80% жителей оккупированных территорий можно доставить за три месяца.