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      Нардеп от "Слуги народа" Ткаченко перебрался на Труханов остров: шокирующее расследование

      Наши деньги 210 Читати новину українською

      Александр Ткаченко – нардеп от "Слуги Народа". В недавнем прошлом он руководил холдингом "1+1 медиа". Теперь Ткаченко хотел бы управлять Киевом, однако в его шкафу есть несколько скелетов, о которых стоило бы знать избирателям. О том, что скрывает Ткаченко и к чему здесь Труханов остров – читайте дальше.

      Не так давно Ткаченко в своем фейсбуке возмущался позорной застройкой в центре Киева. Застройка и в самом деле позорная, но в этом контексте возмущаться надо и в отношении самого нардепа.

      Читайте также: Скандальный бизнес-проект Богдана и Вавриша: что известно о новой застройке в Киеве

      Труханов остров – одно из любимых мест отдыха киевлян. С центром города остров соединяет живописный пешеходный мост. Пляж, Днепр и зеленая зона. Строительство жилья там запрещено. Более того, туда просто на машине заехать могут только работники. Стоит шлагбаум с предупреждением, что это "Рекреационная зона" и разрешение на въезд только служебному транспорту. Но в каждом правиле есть исключения. Посреди рекреационной зоны, за забором с охраной, скрывается особняк, которым пользуется новоиспеченный "слуга народа" и потенциальный глава КГГА Александр Ткаченко.


      Посреди рекреационной зоны, за забором с охраной, прячется особняк

      Хозяйственные постройки, собственное озеро и выход к реке. Все это на участке в 4 гектара посреди Труханового острова. Согласно документам, эту землю депутаты Киевсовета передали в аренду ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина" для размещения водноспортивной базы.
      Передали с четким условием – сохранение лесохозяйственного назначения. И, конечно, с запретом жилищного строительства. "Лесохозяйственное назначение" теперь хранится за забором с колючей проволокой и охранниками. Ну и несмотря на законный свободный доступ всех граждан к береговым линиям – пользоваться природными благами здесь может только отдельная группа лиц. Если конкретно – только жители нескольких домов. И Александр Ткаченко среди них.


      Вероятный особняк Ткаченко на Трухановом острове

      А вот в декларации Александра Ткаченко о доме почему-то нет ни слова. Сам Ткаченко утверждает, что арендовал один из домов на Трухановом острове в мае 2019 года на полгода. И, соответственно, явиться в декларации арендованный дом должен аж в 2020 году.

      Но это неправда, нардеп нас обманывает. Обратите внимание на желтый двухэтажный дом напротив особняка нардепа. Запомните его. Он – наш ориентир.


      Дом напротив имения нардепа

      Теперь возвращаемся к соцсетям Ткаченко и его жены Анны. На фото от 15 сентября 2017 года за спиной у Александра Ткаченко видно водоем и тот самый желтый двухэтажный дом. Это сообщение опубликовала его жена с подписью: "Тот самый редкий случай, когда приходишь домой после Александра Ткаченко, а он уже накрыл романтический стол и даже скатертинку... и свечи сам зажег".


      Сообщение жены нардепа за 2017 год

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Строительство Слуга народа Александр Ткаченко Наши деньги
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