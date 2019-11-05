Нардеп від "Слуги народу" Ткаченко перебрався на Труханів острів: шокуюче розслідування
Олександр Ткаченко – нардеп від "Слуги Народу". У недавньому минулому він керував холдингом "1+1 медіа". Тепер Ткаченко хотів би керувати Києвом, однак у його шафі є декілька скелетів, про які вартувало б знати виборцям. Про те, що приховує Ткаченко та до чого тут Труханів острів – читайте далі.
Не так давно Ткаченко у своєму фейсбуці обурювався ганебною забудовою у центрі Києва. Забудова і справді ганебна, але у цьому контексті обурюватися треба і самим нардепом.
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Посеред рекреаційної зони, за парканом з охороною, ховається маєток
Передали з чіткою умовою – збереження лісогосподарського призначення. І, звісно, із забороною житлового будівництва. "Лісогосподарське призначення" тепер зберігається за парканом з колючим дротом і охоронцями. Ну, і попри законний вільний доступ всіх громадян до берегових ліній – користуватися природними благами тут може лише окрема група осіб. Якщо конкретно – лише мешканці кількох будинків. І Олександр Ткаченко серед них
Ймовірний маєток Ткаченка на Трухановому острові
А от у декларації Олександра Ткаченка про будинок чомусь немає ні слова. Сам Ткаченко стверджує, що орендував один з будинків на Трухановому острові у травні 2019 року на пів року. І, відповідно, з'явитися у декларації орендований будинок повинен аж у 2020 році.
Але це неправда, нардеп нас обманює. Зверніть увагу на жовтий двоповерховий будинок навпроти маєтку нардепа. Запам'ятайте його. Він – наш орієнтир.
Будинок навпроти маєтку нардепа
Допис дружини нардепа за 2017 рік
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