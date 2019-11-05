Нардеп від "Слуги народу" Ткаченко перебрався на Труханів острів: шокуюче розслідування

Олександр Ткаченко – нардеп від "Слуги Народу". У недавньому минулому він керував холдингом "1+1 медіа". Тепер Ткаченко хотів би керувати Києвом, однак у його шафі є декілька скелетів, про які вартувало б знати виборцям. Про те, що приховує Ткаченко та до чого тут Труханів острів – читайте далі.

Не так давно Ткаченко у своєму фейсбуці обурювався ганебною забудовою у центрі Києва. Забудова і справді ганебна, але у цьому контексті обурюватися треба і самим нардепом.

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Труханів острів – одне з улюблених місць відпочинку киян. З центром міста острів з'єднує мальовничий пішохідний міст. Пляж, Дніпро і зелена зона. Будівництво житла там заборонено. Ба більше, туди просто автівкою заїхати можуть лише працівники. Стоїть шлагбаум із попередженням, що це "Рекреаційна зона" і дозволом на в'їзд лише службовому транспорту. Але у кожному правилі є винятки. Посеред рекреаційної зони, за парканом з охороною, ховається маєток, яким користується новоспечений "слуга народу" і потенційний очільник КМДА Олександр Ткаченко.



Посеред рекреаційної зони, за парканом з охороною, ховається маєток

Господарські споруди, власне озеро і вихід до річки. Все це на ділянці у 4 гектари посеред Труханового острова. Відповідно до документів, цю землю депутати Київради передали в оренду ТОВ "Учбово-спортивний комерційний клуб "Україна" для розміщення водноспортивної бази.

Передали з чіткою умовою – збереження лісогосподарського призначення. І, звісно, із забороною житлового будівництва. "Лісогосподарське призначення" тепер зберігається за парканом з колючим дротом і охоронцями. Ну, і попри законний вільний доступ всіх громадян до берегових ліній – користуватися природними благами тут може лише окрема група осіб. Якщо конкретно – лише мешканці кількох будинків. І Олександр Ткаченко серед них



Ймовірний маєток Ткаченка на Трухановому острові Ймовірний маєток Ткаченка на Трухановому острові

А от у декларації Олександра Ткаченка про будинок чомусь немає ні слова. Сам Ткаченко стверджує, що орендував один з будинків на Трухановому острові у травні 2019 року на пів року. І, відповідно, з'явитися у декларації орендований будинок повинен аж у 2020 році.

Але це неправда, нардеп нас обманює. Зверніть увагу на жовтий двоповерховий будинок навпроти маєтку нардепа. Запам'ятайте його. Він – наш орієнтир.



Будинок навпроти маєтку нардепа

Тепер повертаємося до соцмереж Ткаченка і його дружини Ганни. На фото від 15 вересня 2017 року за спиною в Олександра Ткаченка видно водойму і той самий жовтий двоповерховий будинок. Цей допис опублікувала його дружина із підписом: "Той самий рідкий випадок, коли приходиш додому після Олександра Ткаченка, а він вже накрив романтичний стіл і навіть скатеринку… і свічки сам запалив".



Допис дружини нардепа за 2017 рік

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