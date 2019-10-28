00:21
29 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін забирає у росіян наркотик. Егор Крід став сатаністом
      Вєсті Кремля
      21:31, 28 жовтня
      Вєсті.UA: Чого Коломойський навчив Зеленського. Як Луценко і Гройсман у політику повертатимуться
      Вєсті.UA
      20:14, 28 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Наші гроші
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Скандальний бізнес-проєкт Богдана та Вавриша: що відомо про нову забудову в Києві

      Наші гроші 182 Читать новость на русском

      Улюблений забудовник попередньої влади – Микитась нині сидить через розслідування журналістів програми "Наші гроші", які виявили схематоз на землях МВС. Часи змінились. Микитась у СІЗО, а і з МВС у партнерстві тепер будує інший бізнесмен – Андрій Вавриш. А в партнерстві з ним – люди Богдана.

      В селищі Козин розташований житловий масив "Краєвид". Саме там знаходиться маєток глави президентського офісу Андрія Богдана.

      Читайте також: Скандальні забудови та дружба з Андрієм Богданом: хто презентував проект Офісу Президента

      З-за шлагбаума виїхав чорний мікроавтобус "Мерседес". Одразу за ним теж "Мерседес", але вже джип. Цей джип – один з автомобілів Богдана. Журналісти неодноразово фіксували його раніше під час офіційних зустрічей.

      Авто Богдана
      Авто на якому їздить Андрій Богдан

      Мікроавтобус перед ним записаний на киянина Кирила Скурського, який не є чужою людиною Богдану. У Фейсбуці Богдан вітає Скурського і його дружину з весіллям. Сам Скурський активно репостить на своїй сторінці інформацію про Богдана і президента Володимира Зеленського. А записаний на нього бус їздить в кортежі керівника ОП.

      Богдан та Скурський у соціальних мережах
      Богдан та Скурський у соціальних мережах

      Нерухомості поруч з Богданом Скурський не має. Він мешкає у звичайній квартирі у Святошинському районі Києва. За місцем прописки Скурського ніхто журналістам не відкрив. Більш говірким видався сусід.

      Його я бачив півтора тижня назад. До минулого року чи до весни навіть він тут був постійно. Він тут був і на роботу їздив. Казали, що наче він водій чийсь був. На автобусі під’їжджав. "Мерседес", такий новенький,
      – розповів сусід Скурського.

      Ранкові виїзди мікроавтобусу Скурського з елітного котеджного містечка, де мешкає Богдан, в супроводі автомобілів Богдана – теж натякають на водійство. Але є ще дещо. Крім мікроавтобуса, на Скурського записали ще й скандальний бізнес-проєкт. Який набирає обертів саме після зміни владної команди на Банковій.

      У Києві на 22 кілометрі Харківського шосе розташована одна з останніх великих зелених зон міста. 30 гектарів державної землі в користуванні Національної академії внутрішніх справ.

      Зелена зона
      Зелена зона

      Колись там був розташовувався дитячий табір. Пізніше ділянка відійшла Нацакадемії внутрішніх справ для оздоровлення курсантів. Шість корпусів, офіцерський будиночок, баня та їдальня – усе це поміж лісу та поряд з озером. Проте нині корпуси знесені.

      Знесені корпуси
      Знесені корпуси

      На їх місці має вирости житловий комплекс: 12 будинків на 800 квартир, 560 паркомісць, відпочинкові будинки, комерційна нерухомість, власна екоферма, кафе, ресторани, клініки, магазини, салони краси, СПА, школа. По суті у величезній зеленій зоні з’явиться цілий жилий мікрорайон – "О2 Residence".

      О2 Residence
      Житловий комплекс "О2 Residence"

      Але призначення цієї землі рекреаційне і житлове будівництво на таких ділянках заборонене. Будівництво, яке до того ж буде не надто вигідним Академії МВС. Зате дуже вигідним для компанії, з якою Академія підписала договір на забудову своєї ділянки. Ця компанія має назву "Резон". Формально у неї троє власників. Всі троє виводять нас на два прізвища – Андрія Богдана та його друга-забудовника Андрія Вавриша.

      Дивіться самі. Найбільша частка в компанії, яка будуватиметься на землі академії МВС, належить Ользі Клецко. Жінка залучена до низки попередніх забудов Андрія Вавриша. Ще один співвласник "Резону" – фірма, якою керує Дмитро Овсій – юрист Вавриша.

      І, нарешті, третій формальний співвласник – компанія, керівником якої значиться вже знайомий вам Кирило Скурський. Той, що їздить з автомобілем Андрія Богдана і приймав від нього вітання з весіллям.

      Компанія
      Кому належить компанія "Резон"

      Вавриш від своїх людей не відмовляється. "Дмитро Овсій є давній наш партнер. Ми з ним працюємо багато років і в різних ролях. Він інколи виступає нашим партнером по проєктах, інколи ми користуємося його юридичними послугами. Він абсолютно фаховий юрист. До речі, з ним я знайомий набагато довше років, ніж з Богданом", – пояснив керівник "Saga Development" Андрій Вавриш.

      А от про Скурського і його зв’язок з Богданом сказав, що не чув. Що ж. Андрій Вавриш і Андрій Богдан – забудовник і керівник президентського офісу, а ще близькі друзі. Їхні спільні подорожі регулярно потрапляють в об’єктиви.

      Андрій Богдан та Андрій Вавриш
      Друзі Андрій Богдан та Андрій Вавриш

      У серпні вони разом злітали у Сен-Тропе. Не абикуди, а на весілля до тіньового "куратора" Міністерства юстиції Андрія Довбенка. У жовтні друзів помітили разом в аеропорту турецької Анкари. Звідси вони зі своїми половинками погнали в мальовничу Кападокію.

      Андрій Богдан та Андрій Вавриш
      Богдан та Вавриш відвідували Кападокію

      "Ми дружимо. При цьому це така велика таємниця, яку наче щось нове раз за разом хтось підіймає, як кролик з капелюха фокусника. І знову давайте про це поговоримо", – заявив керівник "Saga Development" Андрій Вавриш.

      Договір з "Резоном" Академія підписала влітку 2017 року. До речі. У 2018 році Андрій Вавриш захистив дисертацію у Академії МВС. Ще й на тему "Запобігання злочинам проти власності у сфері будівництва".

      Читайте також: Що Богдан робив на помпезному весіллі у Cен-Тропе: розслідування журналістів

      Ректор Академії Володимир Чернєй розповів, що земля їм просто була непотрібна. "Мені рахункова пише, аудитори пишуть, а мені використовувати нема як. Тому що дороги туди немає, людей возимо. Там тільки на зарплату, на охорону платити треба було півтора-два мільйони у місяць. Це величезні гроші", – пояснив ректор Національної академії внутрішніх справ Володимир Чернєй.

      Але протягом року від підписання договору нічого не відбувалося. А влітку 2018 року на сайті компанії Вавриша Saga Development з’явився анонс нового ЖК – "О2 Residence". Без жодних деталей і адреси будівництва. Просто – "очікуйте незабаром".

      О2 Residence
      Оголошення про очікування

      "Очікування" затягнулося ще на один рік. Аж раптом влітку 2019 року, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, на ділянці Академії з’явилася перша техніка. У серпні фінальний дозвіл на будівництво видала Держархбудінспекція. При тому, що ще в травні вона ж відмовляла в дозвільних документах.

      blog_ava
      Харковом розгулював антимайданівець "Топаз": його впізнали місцеві жителі – відео 18+
      28 жовтня
      6078
      Автор: Анастасія Усенко, Денис Бігус
      Теги: Новини України Новини політики Наші гроші Новини нерухомості Новини нерухомості України Розслідування Бізнес Андрій Богдан Скандальні забудови Корупція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 28 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      28 жовтня , 22:40 Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      Павло Казарін 469
      Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки
      28 жовтня , 21:03 Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки
      Наталя Боднар 1529
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      25 жовтня , 10:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      2511
      Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      28 жовтня , 21:00 Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 3890
      Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі
      28 жовтня , 20:02 Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі
      Світлана Попова 847
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук