Скандальний бізнес-проєкт Богдана та Вавриша: що відомо про нову забудову в Києві

Улюблений забудовник попередньої влади – Микитась нині сидить через розслідування журналістів програми "Наші гроші", які виявили схематоз на землях МВС. Часи змінились. Микитась у СІЗО, а і з МВС у партнерстві тепер будує інший бізнесмен – Андрій Вавриш. А в партнерстві з ним – люди Богдана.

В селищі Козин розташований житловий масив "Краєвид". Саме там знаходиться маєток глави президентського офісу Андрія Богдана.

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З-за шлагбаума виїхав чорний мікроавтобус "Мерседес". Одразу за ним теж "Мерседес", але вже джип. Цей джип – один з автомобілів Богдана. Журналісти неодноразово фіксували його раніше під час офіційних зустрічей.



Авто на якому їздить Андрій Богдан

Мікроавтобус перед ним записаний на киянина Кирила Скурського, який не є чужою людиною Богдану. У Фейсбуці Богдан вітає Скурського і його дружину з весіллям. Сам Скурський активно репостить на своїй сторінці інформацію про Богдана і президента Володимира Зеленського. А записаний на нього бус їздить в кортежі керівника ОП.



Богдан та Скурський у соціальних мережах

Нерухомості поруч з Богданом Скурський не має. Він мешкає у звичайній квартирі у Святошинському районі Києва. За місцем прописки Скурського ніхто журналістам не відкрив. Більш говірким видався сусід.

Його я бачив півтора тижня назад. До минулого року чи до весни навіть він тут був постійно. Він тут був і на роботу їздив. Казали, що наче він водій чийсь був. На автобусі під’їжджав. "Мерседес", такий новенький,

– розповів сусід Скурського.

Ранкові виїзди мікроавтобусу Скурського з елітного котеджного містечка, де мешкає Богдан, в супроводі автомобілів Богдана – теж натякають на водійство. Але є ще дещо. Крім мікроавтобуса, на Скурського записали ще й скандальний бізнес-проєкт. Який набирає обертів саме після зміни владної команди на Банковій.

У Києві на 22 кілометрі Харківського шосе розташована одна з останніх великих зелених зон міста. 30 гектарів державної землі в користуванні Національної академії внутрішніх справ.



Зелена зона

Колись там був розташовувався дитячий табір. Пізніше ділянка відійшла Нацакадемії внутрішніх справ для оздоровлення курсантів. Шість корпусів, офіцерський будиночок, баня та їдальня – усе це поміж лісу та поряд з озером. Проте нині корпуси знесені.



Знесені корпуси

На їх місці має вирости житловий комплекс: 12 будинків на 800 квартир, 560 паркомісць, відпочинкові будинки, комерційна нерухомість, власна екоферма, кафе, ресторани, клініки, магазини, салони краси, СПА, школа. По суті у величезній зеленій зоні з’явиться цілий жилий мікрорайон – "О2 Residence".



Житловий комплекс "О2 Residence"

Але призначення цієї землі рекреаційне і житлове будівництво на таких ділянках заборонене. Будівництво, яке до того ж буде не надто вигідним Академії МВС. Зате дуже вигідним для компанії, з якою Академія підписала договір на забудову своєї ділянки. Ця компанія має назву "Резон". Формально у неї троє власників. Всі троє виводять нас на два прізвища – Андрія Богдана та його друга-забудовника Андрія Вавриша.

Дивіться самі. Найбільша частка в компанії, яка будуватиметься на землі академії МВС, належить Ользі Клецко. Жінка залучена до низки попередніх забудов Андрія Вавриша. Ще один співвласник "Резону" – фірма, якою керує Дмитро Овсій – юрист Вавриша.

І, нарешті, третій формальний співвласник – компанія, керівником якої значиться вже знайомий вам Кирило Скурський. Той, що їздить з автомобілем Андрія Богдана і приймав від нього вітання з весіллям.



Кому належить компанія "Резон"

Вавриш від своїх людей не відмовляється. "Дмитро Овсій є давній наш партнер. Ми з ним працюємо багато років і в різних ролях. Він інколи виступає нашим партнером по проєктах, інколи ми користуємося його юридичними послугами. Він абсолютно фаховий юрист. До речі, з ним я знайомий набагато довше років, ніж з Богданом", – пояснив керівник "Saga Development" Андрій Вавриш.

А от про Скурського і його зв’язок з Богданом сказав, що не чув. Що ж. Андрій Вавриш і Андрій Богдан – забудовник і керівник президентського офісу, а ще близькі друзі. Їхні спільні подорожі регулярно потрапляють в об’єктиви.



Друзі Андрій Богдан та Андрій Вавриш

У серпні вони разом злітали у Сен-Тропе. Не абикуди, а на весілля до тіньового "куратора" Міністерства юстиції Андрія Довбенка. У жовтні друзів помітили разом в аеропорту турецької Анкари. Звідси вони зі своїми половинками погнали в мальовничу Кападокію.



Богдан та Вавриш відвідували Кападокію

"Ми дружимо. При цьому це така велика таємниця, яку наче щось нове раз за разом хтось підіймає, як кролик з капелюха фокусника. І знову давайте про це поговоримо", – заявив керівник "Saga Development" Андрій Вавриш.

Договір з "Резоном" Академія підписала влітку 2017 року. До речі. У 2018 році Андрій Вавриш захистив дисертацію у Академії МВС. Ще й на тему "Запобігання злочинам проти власності у сфері будівництва".

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Ректор Академії Володимир Чернєй розповів, що земля їм просто була непотрібна. "Мені рахункова пише, аудитори пишуть, а мені використовувати нема як. Тому що дороги туди немає, людей возимо. Там тільки на зарплату, на охорону платити треба було півтора-два мільйони у місяць. Це величезні гроші", – пояснив ректор Національної академії внутрішніх справ Володимир Чернєй.

Але протягом року від підписання договору нічого не відбувалося. А влітку 2018 року на сайті компанії Вавриша Saga Development з’явився анонс нового ЖК – "О2 Residence". Без жодних деталей і адреси будівництва. Просто – "очікуйте незабаром".



Оголошення про очікування

"Очікування" затягнулося ще на один рік. Аж раптом влітку 2019 року, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, на ділянці Академії з’явилася перша техніка. У серпні фінальний дозвіл на будівництво видала Держархбудінспекція. При тому, що ще в травні вона ж відмовляла в дозвільних документах.