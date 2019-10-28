Скандальный бизнес-проект Богдана и Вавриша: что известно о новой застройке в Киеве

Любимый застройщик предыдущей власти – Микитась сейчас сидит из-за расследования журналистов программы "Наши деньги", которые обнаружили схематоз на землях МВД. Времена изменились. Микитась в СИЗО, но и с МВД в партнерстве теперь строит другой бизнесмен – Андрей Ваврыш. А в партнерстве с ним – люди Богдана.

В поселке Козин расположен жилой массив "Пейзаж". Именно там находится имение главы президентского офиса Андрея Богдана.

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Из-за шлагбаума выехал черный микроавтобус "Мерседес". Сразу за ним тоже "Мерседес", но уже джип. Этот джип – один из автомобилей Богдана. Журналисты неоднократно фиксировали его раньше во время официальных встреч.



Авто на котором ездит Андрей Богдан

Микроавтобус перед ним записан на киевлянина Кирилла Скурского, который не является чужим человеком Богдану. В Фейсбуке Богдан приветствует Скурского и его жену со свадьбой. Сам Скурский активно репостит на своей странице информацию о Богдане и президенте Владимире Зеленском. А записанный на него бус ездит в кортеже руководителя ОП.



Богдан и Скурский в социальных сетях

Недвижимости рядом с Богданом Скурский не имеет. Он живет в обычной квартире в Святошинском районе Киева. По месту прописки Скурского никто журналистам не открыл. Более разговорчивым оказался сосед.

Его я видел полторы недели назад. До прошлого года или к весне даже он здесь был постоянно. Он здесь был и на работу ездил. Говорили, что вроде он водитель чей-то был. На автобусе подъезжал. "Мерседес", такой новенький,

– рассказал сосед Скурского.

Утренние выезды микроавтобуса Скурского из элитного коттеджного городка, где живет Богдан, в сопровождении автомобилей Богдана – тоже намекают на водительство. Но есть еще кое-что. Кроме микроавтобуса, на Скурского записали еще и скандальный бизнес-проект. Который набирает обороты именно после смены властной команды на Банковой.

В Киеве на 22 километре Харьковского шоссе расположена одна из последних крупных зеленых зон города. 30 гектаров государственной земли в пользовании Национальной академии внутренних дел.



Зеленая зона

Когда-то там располагался детский лагерь. Позже участок отошел Нацакадемии внутренних дел для оздоровления курсантов. Шесть корпусов, офицерский домик, баня и столовая – все это среди леса и рядом с озером. Однако сейчас корпуса снесены.



Снесенные корпуса

На их месте должен вырасти жилой комплекс 12 домов на 800 квартир, 560 паркомест, туристические дома, коммерческая недвижимость, собственная экоферма, кафе, рестораны, клиники, магазины, салоны красоты, SPA, школа. По сути в огромной зеленой зоне появится целый жилой микрорайон – "О2 Residence".



Жилой комплекс "О2 Residence"

Но назначение этой земли рекреационное и жилищное строительство на таких участках запрещено. Строительство, которое к тому же будет не так выгодно Академии МВД. Зато очень выгодным для компании, с которой Академия подписала договор на застройку своего участка. Эта компания называется "Резон". Формально у нее трое владельцев. Все трое выводят нас на две фамилии – Андрея Богдана и его друга-застройщика Андрея Вавриша.

Смотрите сами. Наибольшая доля в компании, которая будет строиться на земле академии МВД, принадлежит Ольге Клецко. Женщина привлечена к ряду предыдущих застроек Андрея Вавриша. Еще один совладелец "Резон" – фирма, которой руководит Дмитрий Евсей – юрист Вавриша.

И, наконец, третий формальный совладелец – компания, руководителем которой значится уже знакомый вам Кирилл Скурский. Тот, что ездит с автомобилем Андрея Богдана и принимал от него поздравления со свадьбой.



Кому принадлежит компания "Резон"

Ваврыш от своих людей не отказывается. "Дмитрий Евсей давний наш партнер. Мы с ним работаем много лет и в разных ролях. Он иногда выступает нашим партнером по проектам, иногда мы пользуемся его юридическими услугами. Он абсолютно профессиональный юрист. Кстати, с ним я знаком гораздо больше лет, чем с Богданом", – пояснил руководитель "Saga Development" Андрей Ваврыш.

А вот о Скурском и его связи с Богданом сказал, что не слышал. Что ж. Андрей Ваврыш и Андрей Богдан – застройщик и руководитель президентского офиса, а еще близкие друзья. Их совместные путешествия регулярно попадают в объективы.



Друзья Андрей Богдан и Андрей Ваврыш

В августе они вместе слетали в Сен-Тропе. Не куда-нибудь, а на свадьбу к теневому "куратору" Министерства юстиции Андрея Довбенко. В октябре друзей заметили вместе в аэропорту турецкой Анкары. Отсюда они со своими половинками погнали в живописную Каппадокию.



Богдан и Ваврыш посещали Каппадокию

"Мы дружим. При этом это такая большая тайна, которую будто что-то новое раз за разом кто-то поднимает, как кролик из шляпы фокусника. И снова давайте об этом поговорим", – заявил руководитель "Saga Development" Андрей Ваврыш.

Договор с "Резон" Академия подписала летом 2017 года. Кстати говоря. В 2018 году Андрей Ваврыш защитил диссертацию в Академии МВД. Еще и на тему "Предотвращение преступлений против собственности в сфере строительства".

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Ректор Академии Владимир Черней рассказал, что земля им просто была не нужна. "Мне счетная пишет, аудиторы пишут, а мне использовать нет возможности. Потому что дороги туда нет, людей возим. Там только на зарплату, на охрану платить надо было полтора-два миллиона в месяц. Это огромные деньги", – пояснил ректор Национальной академии внутренних дел Владимир Черней.

Но в течение года от подписания договора ничего не происходило. А летом 2018 года на сайте компании Вавриша Saga Development появился анонс нового ЖК – "О2 Residence". Без деталей и адреса строительства. Просто – "ожидайте в скором времени".



Объявление об ожидании

"Ожидание" затянулось еще на один год. И вдруг летом 2019 года, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, на участке Академии появилась первая техника. В августе финальное разрешение на строительство выдала Госархстройинспекция. При том, что еще в мае она же отказывала в разрешительных документах.