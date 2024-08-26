В Париж он прилетел из Азербайджана, где находился одновременно с российским диктатором Путиным. В Кремле, кстати, отрицают, что тот встречался с Дуровым в Азербайджане.

Воздушно-транспортная жандармерия задержала Дурова после включения его в список разыскиваемых лиц. По данным французского телеканала TF1, Дурову могут выдвинуть обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, сексуализированными преступлениями против детей, отмыванием денег и тому подобное. Причина – отсутствие модерации в телеграме. То есть, по мнению французских правоохранителей, Дуров является соучастником преступлений, которые происходят на его платформе.

На задержание Дурова уже отреагировали российские пропагандисты и верхушка Кремля, хотя еще в августе российские СМИ писали о планах ограничить телеграм в стране-агрессоре. Также в поддержку Дурова запустил хэштег FreePavel и Илон Маск.

24 Канал собрал все, что известно о реакции на задержание Павла Дурова.

Как реагируют в России

"Главным мессенджером нынешней войны" назвал телеграм российский пропагандист Андрей Медведев, сотрудник телерадиокомпании ВГТРК и депутат гордумы Москвы.

Фактически, это главный мессенджер нынешней войны. Это альтернатива закрытой военной связи. Вероятно, с сегодняшнего дня вопрос создания военного мессенджера для нашей армии становится жизненно важным. Потому что, как долго телеграм останется таким, каким мы его знаем, и останется ли вообще, теперь трудно предсказать,

– написал пропагандист.

Его тезка, экс-президент и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, написал, что Дуров "просчитался" в желании быть "человеком мира".

Для всех наших общих теперь врагов он россиянин – и поэтому непредсказуем и опасен. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, он активно сотрудничает с ФБР). Дурову надо наконец понять, что Отечество, как и времена, не выбирают...

– написал временный преемник Путина в 2008 – 2012 годах.

Действительно, российские власти после задержания Павла Дурова поручили чиновникам и ряду крупных бизнесменов удалить служебные переписки в телеграме. Об этом сообщил телеграм-канал Baza, близкий к силовым структурам России.

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О том, что "сенситивные переписки" надо удалить из телеграма "и больше так не делать", написала также российская пропагандистка Маргарита Симоньян.

В МИД России сообщили, что российское посольство во Франции "сразу же приняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнеса".

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова раскритиковала задержание Дурова с упоминанием одного из любимых российских клише о "многополярном мире":

Совершенно очевидно, что настоящей причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram – интернет-площадку, где можно узнать правду о происходящих в мире событиях. Это вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира.

"Ограничение свободы слова". Какая реакция на Западе

Задержание Дурова вызвало реакцию среди так или иначе пророссийских медиадеятелей. Среди них – Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, который передал журналистам секретную информацию о системах наблюдения. Он проживает в России и с 2022 года имеет российское гражданство.

Задержание Дурова – это посягательство на основные права человека, на свободу слова и объединений. Я удивлен и глубоко огорчен тем, что Макрон опустился до уровня захвата заложников как средство получения доступа к частным коммуникациям. Это унижает как Францию, так и весь мир,

– написал Сноуден.

Не удержался от реакции и Илон Маск, который запустил хэштег "Освободите Павла".

Посмотрите на эту рекламу Первой поправки (поправка к конституции США, что гарантирует свободу слова – 24 Канал). Она очень убедительна. Приведу свою точку зрения: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем. #FreePavel,

– написал Маск.

Американский журналист и пророссийский пропагандист Такер Карлсон, который брал интервью у Путина, подчеркнул, что это не российский диктатор арестовал Дурова, а западная страна:

Павел Дуров уехал из России, когда правительство попыталось взять под контроль его компанию Telegram, которая работает в социальных сетях. Но, в конце концов, не Путин арестовал его за то, что он позволил обществу пользоваться свободой слова. Его закрыла западная страна, союзница администрации Байдена и завзятый член НАТО. Павел Дуров сидит сегодня во французской тюрьме и является живым предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб. На ранее свободный мир стремительно опускается тьма.

Высказался и Роберт Кеннеди – младший, независимый кандидат в президенты США, который снял кандидатуру в пользу Дональда Трампа: "Необходимость защитить свободу слова никогда еще не была такой актуальной".

Однако президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что Франция больше всего привержена свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству:

В правовом государстве, в соцсетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом, чтобы защитить граждан и уважать их основные права. Система правосудия, полностью независимой, должна обеспечить выполнение закона. Арест президента Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это никоим образом не политическое решение. Решать судьям.

Какие последствия и причины задержания Дурова

Задержание Дурова в Париже повлияло на курс криптовалюты блокчейн-проекта TON, связанного с телеграмом. Утром 25 августа Toncoin упал на 20% – до 5,33 доллара за токен. Позже криптовалюта немного поднялась до 5,50 доллара, а по состоянию на утро понедельника находится на уровне 5,78.

Интересно! Вероятная спутница Дурова, с которой его задержали в Париже, – это Юлия Вавилова, стримерша и криптоинвесторка. Она является ведущей канала о криптовалюте на арабском языке. 24-летняя девушка живет в Дубае уже около двух лет, а до этого жила в Москве. Перед посадкой в Париже Вавилова была с Дуровым в Азербайджане.

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Сообщество TON после задержания Дурова заявило, что блокчейн-проект "остается сильным и полностью дееспособным", а также поддержало основателя телеграм. В то же время сервис по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector показывает, что телеграм работает стабильно, в частности, в Украине. При этом некоторые украинские телеграм-каналы начали сообщать о наличии собственных альтернатив в вайбере или WhatsApp.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины Андрей Коваленко считает, что у России истерика из-за того, что "единственный надежный российский мессенджер может оказаться под контролем Запада".

Не исключено, что Дуров искал встречи с Путиным в Баку несколько дней назад. Ему отказали. Теперь в России истерика, что "единственный надежный российский мессенджер, Telegram, может оказаться под контролем Запада". Конечно же, история с Дуровым для Москвы – это провал, в котором виновато все окружение Путина, от Вайно до Патрушева. Telegram – это мессенджер номер один в Украине. В Индии – 300 миллионов пользователей. Вскоре он станет номером один в Южной и Латинской Америке,

– пишет руководитель ЦПД.

Коваленко добавляет, что арест Дурова можно сравнить со взломом "Энигмы" – немецкой шифровальной машины – британцами во время Второй мировой войны.

Telegram – единственный мессенджер, который активно использует российская армия. Дурова обвиняют в том, что он не сотрудничал с французской полицией по борьбе с наркоторговлей. В ближайшие месяцы Россию могут обвинить в торговле наркотиками в Европе. Тяжелые времена ждут Главное управление Генштаба, ведь именно их считают основными "ответственными" за это направление шпионской деятельности. Также благодаря кейсу Дурова может обвалиться вся агентурная сеть РФ в Европе,

– считает Коваленко.

Под вечер 25 августа отреагировала и команда Telegram.

Telegram придерживается законов ЕС, в частности Закона о цифровых услугах – его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой. Почти миллиард пользователей во всем мире используют Telegram как средство общения и источник важной информации. Ждем быстрого решения этой ситуации,

– говорится в сообщении.

В сообщении ссылаются на сообщение Дурова от марта 2024 года, где он утверждает, что "крупные соцсети являются легкой мишенью для критики из-за контента, который они размещают". Очевидно, это отсылка к причинам обвинения Дурова – размещение сексуализированного контента с детьми и террористическим содержанием.

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Французские правоохранители продлили срок временного содержания под стражей Дурова. По законам Франции, предварительное задержание разрешено на срок до 96 часов. Далее суд должен решить, надо ли освободить фигуранта дела, предъявить ему обвинение или оставить под стражей.

26 августа французская полиция обвинила Дурова в бездействии в связи с финансовыми и киберпреступлениями, которые совершаются с помощью платформы, сообщил Reuters. Расследование в отношении Дурова будет вести отдел борьбы с киберпреступлениями и управление по борьбе с мошенничеством. Пока же судьба телеграма остается неопределенной – закроется ли платформа, сменит ли юрисдикцию, что сделает Дуров и вступятся ли за него российские власти, которые недавно хотели вновь заблокировать мессенджер.