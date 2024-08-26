В ДТЭК отметили, что предварительно по информации от Укрэнерго в городе Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений.
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Как будут выключать свет 27 августа
Поэтому, в ДТЭК сообщили, что завтра будет:
- 00:00 – 06:00 три очереди отключений
- 06:00 – 11:00 четыре очереди
- 11:00 – 15:00 три очереди
- 15:00 – 21:00 четыре очереди
- 21:00 – 00:00 три очереди
Там добавили, что существует высокая вероятность применения светло-серых зон отключений графиков.
Напомним, что:
- темно-серая зона – это время, когда света точно нет.
- светло-серая зона – отключения света возможны.
- белая зона – свет гарантированно есть.
Проблемы со светом из-за атаки России 26 августа
Россия массированно атаковала Украину утром 26 августа. В частности, враг пытался в очередной раз уничтожить энергетическую инфраструктуру. Поэтому в Украине вводили экстренные отключения света.
Так, Укрэнерго предоставил 26 августа распоряжение ввести экстренные отключения света.
Заметим, утром во время массированной атаки России в Киеве и Одессе сообщили о проблемах со светом. Также фиксировались перебои с водоснабжением. В Черкасской и Николаевской области применили графики аварийных отключений.
Добавим, что в ночь на 26 августа российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Эта атака врага стала самой массированной с начала полномасштабного вторжения. Однако украинским силам ПВО удалось уничтожить большинство целей.
В Воздушных силах сообщили, что к отражению атаки привлекали все имеющиеся средства вооружения и техники: авиацию, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.
В результате сбито 201 воздушную цель – 102 ракеты и 99 ударных БПЛА:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
- 1 крылатую ракету Х-22;
- 99 крылатых ракет Х-101, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 99 ударных БПЛА "Шахед-131/136".
К тому же, как сообщили украинские военные, несколько единиц вражеских БПЛА было локально потеряно на территории Украины, еще 2 – пересекли государственную границу с Беларусью.