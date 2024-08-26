У ДТЕК зазначили, що попередньо за інформацією від Укренерго в місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень.
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Як вимикатимуть світло 27 серпня
Відтак, в ДТЕК повідомили, що завтра буде:
- 00:00 - 06:00 три черги відключень
- 06:00 - 11:00 чотири черги
- 11:00 - 15:00 три черги
- 15:00 - 21:00 чотири черги
- 21:00 - 00:00 три черги
Там додали, що існує висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків.
Нагадаємо, що:
- темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає.
- світло-сіра зона – відключення світла можливі.
- біла зона – світло гарантовано є.
Проблеми із світлом через атаку Росії 26 серпня
Росія масовано атакувала Україну зранку 26 серпня. Зокрема, ворог намагався вкотре знищити енергетичну інфраструктуру. Через це в Україні вводили екстрені відключення світла.
Так, Укренерго надав 26 серпня розпорядження ввести екстрені відключення світла.
Зауважимо, вранці під час масованої атаки Росії у Києві й Одесі повідомили про проблеми зі світлом. Також фіксувалися перебої з водопостачанням. У Черкаській і Миколаївській області застосували графіки аварійних відключень.
Додамо, що у ніч проти 26 серпня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Ця атака ворога стала наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення. Проте українським силам ППО вдалося знищити більшість цілей.
У Повітряних Силах повідомили, що до відбиття атаки залучали усі наявні засоби озброєння і техніки: авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.
В результаті збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
- 1 крилату ракету Х-22;
- 99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 99 ударних БпЛА "Шахед-131/136".
До того ж, як повідомили українські військові, кілька одиниць ворожих БпЛА було локаційно втрачено на території України, ще 2 – перетнули державний кордон з Білоруссю.