У ДТЕК зазначили, що попередньо за інформацією від Укренерго в місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень.

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Як вимикатимуть світло 27 серпня

Відтак, в ДТЕК повідомили, що завтра буде:

00:00 - 06:00 три черги відключень

06:00 - 11:00 чотири черги

11:00 - 15:00 три черги

15:00 - 21:00 чотири черги

21:00 - 00:00 три черги

Там додали, що існує висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків.

Нагадаємо, що:

темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає.

світло-сіра зона – відключення світла можливі.

біла зона – світло гарантовано є.

Проблеми із світлом через атаку Росії 26 серпня

Росія масовано атакувала Україну зранку 26 серпня. Зокрема, ворог намагався вкотре знищити енергетичну інфраструктуру. Через це в Україні вводили екстрені відключення світла.

Так, Укренерго надав 26 серпня розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Зауважимо, вранці під час масованої атаки Росії у Києві й Одесі повідомили про проблеми зі світлом. Також фіксувалися перебої з водопостачанням. У Черкаській і Миколаївській області застосували графіки аварійних відключень.

Додамо, що у ніч проти 26 серпня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Ця атака ворога стала наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення. Проте українським силам ППО вдалося знищити більшість цілей.

У Повітряних Силах повідомили, що до відбиття атаки залучали усі наявні засоби озброєння і техніки: авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

1 крилату ракету Х-22;

99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БпЛА "Шахед-131/136".

До того ж, як повідомили українські військові, кілька одиниць ворожих БпЛА було локаційно втрачено на території України, ще 2 – перетнули державний кордон з Білоруссю.