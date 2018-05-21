Нардеп показал документы об израильском гражданстве депутата Рабиновича
Народный депутат Сергей Каплин утверждает, что его коллега по парламенту депутат Вадим Рабинович, кроме украинского, имеет также гражданство Израиля.
Об этом Каплин написал в своем Facebook, опубликовав соответствующие документы.
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Депутат отметил, что подал в Государственную миграционную службу Украины депутатское обращение с доказательствами о том, что народный депутат Украины Вадим Рабинович имеет гражданство государства Израиль.
В документах, которые опубликовал Каплин указано, что Рабинович зарегистрирован в Израиле, как гражданин этой страны с именем "Давид Рабинович".
Указывается также номер удостоверения личности и адрес регистрации.
Личная подпись израильского Давида Рабиновича абсолютно идентична подписи украинского нардепа Вадима Рабиновича, они родились в один день – 4 августа 1953, у них совпадает имя отца – Зиновий,
– отмечает Каплин.
Кто такой Вадим Рабинович? Он прошел в Верховную Раду VIII созыва по списку "Оппозиционного блока" под четвертым номером. Однако в мае 2016 года он заявил о своем выходе из состава фракции "Оппозиционного блока", правда, на сайте Верховной Рады до сих пор указано, что Рабинович все еще является членом этой фракции.