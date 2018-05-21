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Нардеп показал документы об израильском гражданстве депутата Рабиновича

144 Читати новину українською
У Вадима Рабиновича нашли гражданство Израиля
У Вадима Рабиновича нашли гражданство Израиля / Українське фото

Народный депутат Сергей Каплин утверждает, что его коллега по парламенту депутат Вадим Рабинович, кроме украинского, имеет также гражданство Израиля.

Об этом Каплин написал в своем Facebook, опубликовав соответствующие документы.

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Депутат отметил, что подал в Государственную миграционную службу Украины депутатское обращение с доказательствами о том, что народный депутат Украины Вадим Рабинович имеет гражданство государства Израиль.

В документах, которые опубликовал Каплин указано, что Рабинович зарегистрирован в Израиле, как гражданин этой страны с именем "Давид Рабинович".

Указывается также номер удостоверения личности и адрес регистрации.

Личная подпись израильского Давида Рабиновича абсолютно идентична подписи украинского нардепа Вадима Рабиновича, они родились в один день – 4 августа 1953, у них совпадает имя отца – Зиновий,
– отмечает Каплин.

Кто такой Вадим Рабинович? Он прошел в Верховную Раду VIII созыва по списку "Оппозиционного блока" под четвертым номером. Однако в мае 2016 года он заявил о своем выходе из состава фракции "Оппозиционного блока", правда, на сайте Верховной Рады до сих пор указано, что Рабинович все еще является членом этой фракции.

Теги: Новости Израиля Верховная Рада Вадим Рабинович Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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