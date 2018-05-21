Нардеп показав документи про ізраїльське громадянство депутата Рабіновича

Народний депутат Сергій Каплін стверджує, що його колега по парламенту депутат Вадим Рабінович, окрім українського, має також громадянство Ізраїлю.

Про це Каплін написав у своєму Facebook, опублікувавши відповідні документи.

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Депутат зазначив, що подав до Державної міграційної служби України депутатське звернення з доказами, що народний депутат України Вадим Рабінович має громадянство держави Ізраїль.

У документах, які опублікував Каплін зазначено, що Рабінович зареєстрований в Ізраїлі, як громадянин цієї країни з іменем "Давід Рабінович".

Вказується також номер посвідчення особи та адреса реєстрації.

Особистий підпис ізраїльського Давіда Рабіновича є абсолютно ідентичним підпису українського нардепа Вадима Рабіновича, вони народилися в один день - 4 серпня 1953 року, у них збігається ім'я батька – Зиновій,

– зазначає Каплін.

Хто такий Вадим Рабинович? Він пройшов у Верховну Раду VIII скликання за списком "Опозиційного блоку" під четвертим номером. Проте у травні 2016 року він заявив про свій вихід зі складу фракції "Опозиційного блоку", щоправда, на сайті Верховної Ради досі вказано, що Рабинович все ще є членом цієї фракції.