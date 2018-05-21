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Нардеп показав документи про ізраїльське громадянство депутата Рабіновича

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У Вадима Рабіновича знайшли громадянство Ізраїлю
У Вадима Рабіновича знайшли громадянство Ізраїлю / Українське фото

Народний депутат Сергій Каплін стверджує, що його колега по парламенту депутат Вадим Рабінович, окрім українського, має також громадянство Ізраїлю.

Про це Каплін написав у своєму Facebook, опублікувавши відповідні документи.

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Депутат зазначив, що подав до Державної міграційної служби України депутатське звернення з доказами, що народний депутат України Вадим Рабінович має громадянство держави Ізраїль.

У документах, які опублікував Каплін зазначено, що Рабінович зареєстрований в Ізраїлі, як громадянин цієї країни з іменем "Давід Рабінович".

Вказується також номер посвідчення особи та адреса реєстрації.

Особистий підпис ізраїльського Давіда Рабіновича є абсолютно ідентичним підпису українського нардепа Вадима Рабіновича, вони народилися в один день - 4 серпня 1953 року, у них збігається ім'я батька – Зиновій,
– зазначає Каплін.

Хто такий Вадим Рабинович? Він пройшов у Верховну Раду VIII скликання за списком "Опозиційного блоку" під четвертим номером. Проте у травні 2016 року він заявив про свій вихід зі складу фракції "Опозиційного блоку", щоправда, на сайті Верховної Ради досі вказано, що Рабинович все ще є членом цієї фракції.

Теги: Новини України Новини Ізраїля Верховна Рада Вадим Рабінович Новини політики
Джерело: 24 Канал
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