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      Нардеп Радуцкий общался с пранкером о доплате в конвертах "слугам народа": фотодоказательство

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      Радуцкий переписывался с пранкером о "зарплатах в конвертах" для нардепов
      Радуцкий переписывался с пранкером о "зарплатах в конвертах" для нардепов / youtube.com

      Пранкер под ником "Джокер" опубликовал переписку с нардепом от "Слуги народа", главой комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаилом Радуцким. В переписке пранкер с нардепом обсудили необходимость "зарплат в конвертах" для народных избранников.

      "17 сентября с Михаилом Радуцким обсуждали, что нужно платить депутатам зарплаты "в конвертах". Это было 17 сентября. А уже сегодня у нас есть доказательства, что депутаты "Слуги народа" получают деньги "в конвертах", – написал "Джокер" в своем телеграм-канале.

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      В переписке с пранкером Радуцкий пишет, что "белой" зарплаты в размере 4 тысяч долларов (около 100 тысяч гривен) для народных депутатов было бы достаточно.

      Заметим, что сам Радуцкий подтвердил в комментарии "Радио Свобода" факт такой переписки. При этом заверил, что никто из депутатов "Слуги народа" не получает "зарплаты в конвертах".

      Радуцкий рассказал, что ему начали приходить сообщения с незнакомого номера телефона, который был записан, как "хз". Депутат предположил, что это кто-то из его знакомых и охотно вступил в диалог.

      Радуцький листування пранкер зарплати в конвертах депутати
      Переписка Радуцкого с пранкером "Джокером"

      Листування Радуцького зарплати депутатом пранкер Джокер
      Переписка Радуцкого с пранкером "Джокером"

      Заметим, что этот же пранкер "Джокер" переписывался под видом генпрокурора Руслана Рябошапки с еще одним "слугой народа", Богданом Яременко, относительно интимной переписки последнего. Пранкер посоветовал Яременко извиниться перед фракцией и президентом за инцидент.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Верховная Рада Зарплата Михаил Радуцкий
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