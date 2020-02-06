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      Нардеп Тищенко не успел проголосовать, потому что записывал сторис: видео

      162 Читати новину українською
      Николай Тищенко / Фото из соцсетей

      Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко так увлекся записью сторис для социальной сети Instagram, что не успел проголосовать.

      Инцидент произошел сегодня, 6 февраля. В это время Юлия Тимошенко заняла место спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а депутаты "Батькивщины" и "ОПЗЖ" заблокировали президиум Верховной Рады. Этим нардеп Тищенко решил поделиться со своими подписчиками в сети Instagram.

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      Кроме того, бывший ревизор решил рассказать зрителям, что именно происходит в стенах парламента и похвастаться рабочим процессом.

      Мы работаем. У нас сегодня новый имидж. Мы хотим, чтобы законы были проголосованы. А кто против, чтобы все было по закону. Сегодня много журналистов, зрителей. В общем, работа кипит,
      – отметил Николай Тищенко.

      Но рассказывая о том, как в Раде "кипит работа", народный депутат "Слуги народа" сам не успел проголосовать – долго искал карточку для голосования.

      Напомним, что у Николая Тищенко не впервые проблемы с системной картой. В октябре народный депутат только начинал осваивать для себя систему "Рада" и пытался проголосовать, не включив ее.

      Николай Тищенко пропустил голосование из-за записи сторис: видео

       

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Законодательство Верховная Рада Слуга народа Николай Тищенко
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