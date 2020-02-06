Нардеп Тищенко не успел проголосовать, потому что записывал сторис: видео

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко так увлекся записью сторис для социальной сети Instagram, что не успел проголосовать.

Инцидент произошел сегодня, 6 февраля. В это время Юлия Тимошенко заняла место спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а депутаты "Батькивщины" и "ОПЗЖ" заблокировали президиум Верховной Рады. Этим нардеп Тищенко решил поделиться со своими подписчиками в сети Instagram.

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Кроме того, бывший ревизор решил рассказать зрителям, что именно происходит в стенах парламента и похвастаться рабочим процессом.

Мы работаем. У нас сегодня новый имидж. Мы хотим, чтобы законы были проголосованы. А кто против, чтобы все было по закону. Сегодня много журналистов, зрителей. В общем, работа кипит,

– отметил Николай Тищенко.

Но рассказывая о том, как в Раде "кипит работа", народный депутат "Слуги народа" сам не успел проголосовать – долго искал карточку для голосования.

Напомним, что у Николая Тищенко не впервые проблемы с системной картой. В октябре народный депутат только начинал осваивать для себя систему "Рада" и пытался проголосовать, не включив ее.

Николай Тищенко пропустил голосование из-за записи сторис: видео