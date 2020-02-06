18:09
6 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін в Череповце або Клоун з "Воно" тепер і в Росії. Освята зброї зупиняється
      Вєсті Кремля
      21:54, 5 лютого
      Вєсті.UA: Школа для "слуг народу". Кива дав поради, як оплачувати комуналку
      Вєсті.UA
      19:43, 5 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Нардеп Тищенко не встиг проголосувати, бо записував сторіс: відео

      792 Читать новость на русском
      Микола Тищенко / Фото з соцмереж

      Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко так захопився записом сторіс для соціальної мережі Instagram, що не встиг проголосувати.

      Інцидент стався сьогодні, 6 лютого. В цей час Юлія Тимошенко зайняла місце спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, а депутати "Батьківщини" та "ОПЗЖ" заблокували президію Верховної Ради. Цим нардеп Тищенко вирішив поділитися зі своїми підписниками в мережі Instagram.

      На часі: Нардепи знову влаштували сутички в Раді через ринок землі: фото, відео

      Крім того, колишній ревізор вирішив розповісти глядачам, що саме відбувається в стінах парламенту і похвалитися робочим процесом.

      Ми працюємо. У нас сьогодні новий імідж. Ми хочемо, аби закони були проголосовані. А дехто проти, аби все було за законом. Сьогодні багато журналістів, глядачів. Загалом, робота кипить,
      – зазначив Микола Тищенко.

      Та розповідаючи підписникам про те, як у Раді "кипить робота", народний депутат "Слуги народу" сам не встиг проголосувати – довго шукав картку для голосування.

      Нагадаємо, що у Миколи Тищенка не вперше проблеми з відповідною системною карткою. У жовтні народний депутат тільки починав освоювати для себе систему "Рада" і намагався проголосувати, не включивши її.

      Микола Тищенко пропустив голосування через записування сторіс: відео

       

      Депутати провалили скасування закону про середню освіту 2020: деталі
      сьогодні
      22692
      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Верховна Рада Микола Тищенко Слуга народу Законодавство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Жіноче обрізання: як та для чого знущаються над тілом та чому це неприпустимо
      Анастасія Кушпіт 107
      сьогодні , 17:10 Прип'ять – жива: як зараз виглядає місто-символ Чорнобильської катастрофи
      Світлана Попова 1969
      5 лютого , 12:00 Туристичний бум в Батумі (Грузія): як на цьому заробити українцям
      983
      5 лютого , 13:11 Топ-5 покер-румів на реальні гроші: де грати українцям у 2020 році
      619
      сьогодні , 17:00 Вода в Крим: хто може стати обмінною монетою?
      Павло Казарін 1389
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук