Нардеп Тищенко не встиг проголосувати, бо записував сторіс: відео

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко так захопився записом сторіс для соціальної мережі Instagram, що не встиг проголосувати.

Інцидент стався сьогодні, 6 лютого. В цей час Юлія Тимошенко зайняла місце спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, а депутати "Батьківщини" та "ОПЗЖ" заблокували президію Верховної Ради. Цим нардеп Тищенко вирішив поділитися зі своїми підписниками в мережі Instagram.

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Крім того, колишній ревізор вирішив розповісти глядачам, що саме відбувається в стінах парламенту і похвалитися робочим процесом.

Ми працюємо. У нас сьогодні новий імідж. Ми хочемо, аби закони були проголосовані. А дехто проти, аби все було за законом. Сьогодні багато журналістів, глядачів. Загалом, робота кипить,

– зазначив Микола Тищенко.

Та розповідаючи підписникам про те, як у Раді "кипить робота", народний депутат "Слуги народу" сам не встиг проголосувати – довго шукав картку для голосування.

Нагадаємо, що у Миколи Тищенка не вперше проблеми з відповідною системною карткою. У жовтні народний депутат тільки починав освоювати для себе систему "Рада" і намагався проголосувати, не включивши її.

Микола Тищенко пропустив голосування через записування сторіс: відео