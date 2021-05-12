Нардепа Алексея Гончаренко обокрали в поезде
Депутата Верховной Рады от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко на днях ограбили в поезде. Воры вытащили у него 20 тысяч гривен наличных и банковские карты.
Источник:Телеграм Алексея Гончаренко
Как рассказал Алексей Гончаренко, произошло это в понедельник, 10 мая. Нардеп ехал на Ровненщину в поезде "Одесса – Ковель".
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У Гончаренко украли наличные и карточки
Нардеп рассказывает: обокрали его ночью. Неизвестные украли его сумку, в которой были 20 тысяч гривен наличными и банковские карты. Утром он заметил, что кто-то снимал деньги. Как оказалось, воры начали расплачиваться карточками в ближайшем к вокзалу АТБ в Жмеринке. Так и удалось выйти на след воров.
Нардеп поблагодарил работников Жмеринской полиции за оперативные и профессиональные действия. Он отметил, что уже в течение следующего дня преступников нашли. Следовательно, ему вернули банковские карты. Относительно украденной наличности – нардеп ничего не написал.
В конце рассказа Гончаренко призвал других быть более осмотрительными, чтобы не попасть в такую ситуацию.
Кражи у нардепов и чиновников: из последнего
- В подобный случай попал народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Задорожний. Из его авто неизвестные похитили сумку, в которой были документы политика и 100 тысяч гривен наличными.
- Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука тоже недавно "почистили", однако с меньшими потерями. В его машине разбили стекло и украли видеорегистратор.
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