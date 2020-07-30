На побережье Черного моря в поселке Железный Порт житель Херсона избил нардепа от "Слуги народа" Андрея Одарченко. Депутат отказался проходить медицинское обследование, но полиция начала расследование.

Инцидент произошел в одном из кафе на побережье Черного моря, где отдыхал депутат, сообщили УНН правоохранители.

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Между чиновником и 32-летним жителем Херсона возник конфликт. В результате мужчина ударил нардепа рукой в лицо. Причины ссоры пока неизвестны.

Андрей Одарченко отказался проходить медицинское освидетельствование. Однако полиция все равно начала расследование по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения.

Что известно об Андрее Одарченко