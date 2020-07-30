Нардепа от "Слуги народа" избили во время отдыха на Херсонщине
На побережье Черного моря в поселке Железный Порт житель Херсона избил нардепа от "Слуги народа" Андрея Одарченко. Депутат отказался проходить медицинское обследование, но полиция начала расследование.
Инцидент произошел в одном из кафе на побережье Черного моря, где отдыхал депутат, сообщили УНН правоохранители.
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Между чиновником и 32-летним жителем Херсона возник конфликт. В результате мужчина ударил нардепа рукой в лицо. Причины ссоры пока неизвестны.
Андрей Одарченко отказался проходить медицинское освидетельствование. Однако полиция все равно начала расследование по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения.
Что известно об Андрее Одарченко
- Народный депутат 9 созыва по 170 округу (Харьков) от партии "Слуга народа".
- Член Комитета по вопросам антикоррупционной политики.
- Эксперт по качеству продуктов питания. Имеет опыт научно-практической и предпринимательской деятельности.
- В 2017 году был задержан по подозрению в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения, однако суд закрыл производство из-за отсутствия доказательств. Сам Одарченко опроверг эту информацию.
- Был фигурантом антикоррупционных расследований. Речь идет о политическом влиянии на принятие решений и злоупотребление служебным положением.