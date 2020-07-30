На узбережжі Чорного моря в селищі Залізний Порт мешканець Херсону побив нардепа від "Слуги народу" Андрія Одарченка. Депутат відмовився проходити медичне обстеження, але поліція почала розслідування.

Інцидент трапився в одному з кафе на узбережжі Чорного моря, де відпочивав депутат, повідомили правоохоронці УНН.

Важливо: У Вінниці стріляли в кур'єра піци: не сподобалося, як припаркувався – фото

Між чиновником та 32-річним мешканцем Херсону виник конфлікт. У результаті чоловік вдарив нардепа рукою в обличчя. Причини сварки наразі невідомі.

Андрій Одарченко відмовився проходити медичне освідування. Однак поліція все одно почала розслідування за фактом умисного нанесення легкого тілесного ушкодження.

Що відомо про Андрія Одарченка