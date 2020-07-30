Нардепа від "Слуги народу" побили на відпочинку на Херсонщині
На узбережжі Чорного моря в селищі Залізний Порт мешканець Херсону побив нардепа від "Слуги народу" Андрія Одарченка. Депутат відмовився проходити медичне обстеження, але поліція почала розслідування.
Інцидент трапився в одному з кафе на узбережжі Чорного моря, де відпочивав депутат, повідомили правоохоронці УНН.
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Між чиновником та 32-річним мешканцем Херсону виник конфлікт. У результаті чоловік вдарив нардепа рукою в обличчя. Причини сварки наразі невідомі.
Андрій Одарченко відмовився проходити медичне освідування. Однак поліція все одно почала розслідування за фактом умисного нанесення легкого тілесного ушкодження.
Що відомо про Андрія Одарченка
- Народний депутат 9 скликання по 170 округу (Харків) від партії "Слуга народу".
- Член Комітету з питань антикорупційної політики.
- Експерт з якості продуктів харчування. Має досвід науково-практичної та підприємницької діяльності.
- У 2017 році був затриманий за підозрою у керуванні авто у стані алкогольного сп’яніння, проте суд закрив провадження за відсутністю доказів. Сам Одарченко заперечив цю інформацію.
- Був фігурантом антикорупційних розслідувань. Йдеться про політичний вплив на прийняття рішень і зловживання службовим становищем.