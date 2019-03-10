Нардепа Черновол наградили орденом "За мужество": среди военных поднялась волна возмущения

Народный депутат Татьяна Черновол наградили орденом "За мужество". Это событие остро раскритиковали пользователи соцсетей, бывшие и действующие украинские военные. Они распространяют свои сообщения с хэштегом #Таня_верни_орден.

"С первых дней борьбы – сначала с Януковичем, а потом с российской агрессией, – Татьяна была на передовой", – сообщил в Facebook нардеп Сергей Пашинский.

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За что в Украине награждают орденом "За мужество"?​ Этой государственной наградой отмечают военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других лиц. Награду вручают за личное мужество и героизм, проявленные при спасении людей, материальных ценностей во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в борьбе с преступностью. Орден вручают и в других случаях при исполнении воинского, служебного, гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

У нас наградная система построена таким образом, что даже наименее значимую по рангу медаль, даже для супер-боевых ребят, спокойно "отражают" кадровые органы с формулировкой "недостаточно подвигов". А здесь – орден. Депутату. Во время войны. Фактически боевой орден, который дается за личные (!) мужество и героизм,

– возмутился боец ВСУ с позывным "Ночной Сталкер".

Награждением Черновол возмутилась и офицер 128-й бригады ВСУ Наталья Мищерякова. Она отметила, что этими орденами были награждены 104 бойца уже посмертно.

Татьяну Черновол подали на награждение в последний момент, написал в комментариях член общественного совета при Министерстве социальной политики Дмитрий Витов.

А боец ВСУ Александр Кириченко написал, что таким образом нивелировали награду.

Сама Чорновил, которая на момент Революции Достоинства была журналисткой, прокомментировала получение ордена и заявила, что это награда не за фронт, а за Майдан.

"Это орден за Майдан. (...) Можете верить, можете нет – во времена Януковича я сознательно ходила по краю лезвия, провоцировала, сражалась с охранниками ВФЯ, вывешивала на блоги расследования, которые боялись печатать все без исключения СМИ, лазила через заборы в десятки Межигорий, пилила охотничьи вышки Яника, разбивала машины СБУ, захватывала КГГА, жгла офис Партии регионов", – написала в Facebook Чорновол.

Что известно о Татьяне Черновол?​

Народный депутат Украины, журналистка и общественный деятель. Известна благодаря резонансным расследованием коррупционных схем режима Виктора Януковича, акциям на Майдане во время Революции Достоинства.



В ноябре 2013 года Черновол проникла в авто на Европейскую площадь в Киеве, с которого СБУ прослушивала лидеров оппозиции. В результате митингующие уничтожили эту технику.



В декабре того же года Черновол организовала захват митингующими КГГА-Киевсовета. После захвата, в колонном зале КГГА разместили опорный пункт штаба Майдана.



Впоследствии Черновол стала инициатором поездки Автомайдана в имение Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина.



25 декабря 2013 года на Черновол совершили покушение на загородной трассе в направлении Борисполя. Черное авто Porsche Cayenne протаранил авто Черновол во время движения. Когда авто журналистки заглохло, женщину избили до потери сознания, и оставили ее в кювете. Черновол заявила, что нападение на нее произошло по приказу Януковича.



После побега Януковича из Украины, в феврале 2014 года в "Межигорье" нашли персональное досье на Черновол. Однако следствие установило только исполнителей покушения и одного из организаторов. Последний – криминальный авторитет из Днепродзержинска Олег Нетребко повесился в СИЗО вскоре после экстрадиции из Беларуси в июне 2017 года.



В феврале 2014 года, после начала расстрела майдановцев в Мариинском парке, Черновол инициировала захват офиса Партии регионов на улице Липской.