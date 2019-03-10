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      Нардепа Чорновол нагородили орденом "За мужність": серед військових здійнялась хвиля обурення

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      Тетяну Чорновол нагородили орденом "За мужність"
      Тетяну Чорновол нагородили орденом "За мужність" / Facebook-сторінка Тетяни Чорновол

      Народного депутата Тетяну Чорновол нагородили орденом "За мужність". Цю подію гостро розкритикували користувачі соцмереж, колишні і чинні українські військові. Вони поширюють свої дописи з хештегом #Таня_верни_орден.

      "З перших днів боротьби – спочатку з Януковичем, а потім з російською агресією, – Тетяна була на передовій", – повідомив у Facebook нардеп Сергій Пашинський.

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      За що в Україні нагороджують орденом "За мужність"? Цією державною нагородою відзначають військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб. Нагороду вручають за особисті мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю. Орден вручають і в інших випадках при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.

      У нас нагородна система побудована таким чином, що навіть найменш значущу за рангом медаль, навіть для супер-бойових хлопців, спокійно "відбивають" кадрові органи з формулюванням "недостатньо подвигів". А тут – орден. Депутату. Під час війни. Фактично бойовий орден, який дається за особисті (!) мужність і героїзм,
      – обурився боєць ЗСУ з позивним "Нічний Сталкер".

      Тетяна Чорновол орден за мужність

      Нагородженням Чорновол обурилась і офіцер 128-ї бригади ЗСУ Наталія Міщерякова. Вона зазначила, що цими орденами були нагороджені 104 бійці вже посмертно.

      Тетяну Чорновол подали на нагородження в останній момент, написав у коментарях член громадської ради при Міністерстві соціальної політики Дмитро Вітов.

      Чорновол орден

      А боєць ЗСУ Олександр Кириченко написав, що таким чином нівелювали нагороду.

      Чорновол орден за мужність

      Сама Чорновол, яка на момент Революції Гідності була журналісткою, прокоментувала отримання ордена і заявила, що це нагорода не за фронт, а за Майдан.

      "Це орден за Майдан. (…) Можете вірити, можете ні – в часи Януковича я свідомо ходила по краю леза, провокувала, билася з охоронцями ВФЯ, вивішувала на блоги розслідування, які боялися друкувати всі без винятку ЗМІ, лазила через паркани в десятки Межигір’їв, пиляла мисливські вишки Яніка, розбивала машини СБУ, захоплювала КМДА, палила офіс Партії регіонів", – написала у Facebook Чорновол.

      Що відомо про Тетяну Чорновол? Народний депутат України, журналістка та громадська діячка. Відома завдяки резонансним розслідуванням корупційних схем режиму Віктора Януковича, акціям на Майдані під час Революції Гідності.

      У листопаді 2013 року Чорновол проникла в авто на Європейській площі в Києві, з якого СБУ прослуховувала лідерів опозиції. В результаті мітингувальники знищили цю техніку.

      У грудні того ж року Чорновол організувала захоплення мітингувальниками КМДА-Київради. Після захоплення, в колонній залі КМДА розмістили опорний пункт штабу Майдану.

      Згодом Чорновол стала ініціаторкою поїздки Автомайдану до маєтку Віктора Медведчука – кума президента Росії Володимира Путіна.

      25 грудня 2013 року на Чорновол скоїли замах на заміській трасі в напрямку Борисполя. Чорне авто Porsche Cayenne протаранило авто Чорновол під час руху. Коли авто журналістки заглухло, жінку побили до втрати свідомості, і залишили її в кюветі. Чорновол заявила, що напад на неї відбувся за наказом Януковича.

      Після втечі Януковича з України, в лютому 2014 року в "Межигір'ї" знайшли персональне досьє на Чорновол. Проте слідство встановило лише виконавців замаху і одного з організаторів. Останній – кримінальний авторитет з Дніпродзержинська Олег Нетребко повісився у СІЗО невдовзі після екстрадиції з Білорусі в червні 2017 року.

      У лютому 2014 року, після початку розстрілу майданівців в Маріїнському парку, Чорновол ініціювала захоплення офісу Партії Регіонів на вулиці Липській.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Побиття Тетяни Чорновол Нагороди Збройні сили України Сергій Пашинський Війна на Донбасі Євромайдан
      Джерело: 24 канал
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