Нардепа Чорновол нагородили орденом "За мужність": серед військових здійнялась хвиля обурення

Народного депутата Тетяну Чорновол нагородили орденом "За мужність". Цю подію гостро розкритикували користувачі соцмереж, колишні і чинні українські військові. Вони поширюють свої дописи з хештегом #Таня_верни_орден.

"З перших днів боротьби – спочатку з Януковичем, а потім з російською агресією, – Тетяна була на передовій", – повідомив у Facebook нардеп Сергій Пашинський.

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За що в Україні нагороджують орденом "За мужність"? Цією державною нагородою відзначають військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб. Нагороду вручають за особисті мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю. Орден вручають і в інших випадках при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.

У нас нагородна система побудована таким чином, що навіть найменш значущу за рангом медаль, навіть для супер-бойових хлопців, спокійно "відбивають" кадрові органи з формулюванням "недостатньо подвигів". А тут – орден. Депутату. Під час війни. Фактично бойовий орден, який дається за особисті (!) мужність і героїзм,

– обурився боєць ЗСУ з позивним "Нічний Сталкер".

Нагородженням Чорновол обурилась і офіцер 128-ї бригади ЗСУ Наталія Міщерякова. Вона зазначила, що цими орденами були нагороджені 104 бійці вже посмертно.

Тетяну Чорновол подали на нагородження в останній момент, написав у коментарях член громадської ради при Міністерстві соціальної політики Дмитро Вітов.

А боєць ЗСУ Олександр Кириченко написав, що таким чином нівелювали нагороду.

Сама Чорновол, яка на момент Революції Гідності була журналісткою, прокоментувала отримання ордена і заявила, що це нагорода не за фронт, а за Майдан.

"Це орден за Майдан. (…) Можете вірити, можете ні – в часи Януковича я свідомо ходила по краю леза, провокувала, билася з охоронцями ВФЯ, вивішувала на блоги розслідування, які боялися друкувати всі без винятку ЗМІ, лазила через паркани в десятки Межигір’їв, пиляла мисливські вишки Яніка, розбивала машини СБУ, захоплювала КМДА, палила офіс Партії регіонів", – написала у Facebook Чорновол.

Що відомо про Тетяну Чорновол? Народний депутат України, журналістка та громадська діячка. Відома завдяки резонансним розслідуванням корупційних схем режиму Віктора Януковича, акціям на Майдані під час Революції Гідності.



У листопаді 2013 року Чорновол проникла в авто на Європейській площі в Києві, з якого СБУ прослуховувала лідерів опозиції. В результаті мітингувальники знищили цю техніку.



У грудні того ж року Чорновол організувала захоплення мітингувальниками КМДА-Київради. Після захоплення, в колонній залі КМДА розмістили опорний пункт штабу Майдану.



Згодом Чорновол стала ініціаторкою поїздки Автомайдану до маєтку Віктора Медведчука – кума президента Росії Володимира Путіна.



25 грудня 2013 року на Чорновол скоїли замах на заміській трасі в напрямку Борисполя. Чорне авто Porsche Cayenne протаранило авто Чорновол під час руху. Коли авто журналістки заглухло, жінку побили до втрати свідомості, і залишили її в кюветі. Чорновол заявила, що напад на неї відбувся за наказом Януковича.



Після втечі Януковича з України, в лютому 2014 року в "Межигір'ї" знайшли персональне досьє на Чорновол. Проте слідство встановило лише виконавців замаху і одного з організаторів. Останній – кримінальний авторитет з Дніпродзержинська Олег Нетребко повісився у СІЗО невдовзі після екстрадиції з Білорусі в червні 2017 року.



У лютому 2014 року, після початку розстрілу майданівців в Маріїнському парку, Чорновол ініціювала захоплення офісу Партії Регіонів на вулиці Липській.