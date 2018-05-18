Нардепа Литвина поймали за интересным занятием в Верховной Раде: фото

Народный депутат Украины Владимир Литвин попал в курьезную ситуацию во время заседания в Верховной Раде. Так, политика поймали на том, что лайкает свои сообщения в Facebook с "левой" страницы.

Соответствующие фото опубликовал фотограф Богдан Бортаков на своей странице в Facebook.

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"Это чтобы самому себе ругательства ставить?", – поинтересовался он в подписи к фотографиям.

В частности, на фото видно, как Литвин со страницы какого-то "Антона" нажимает "Нравится" под сообщениями на своей публичной Facebook-странице.

В комментариях начали подшучивать над нардепом, подчеркнув, что его заставили перейти к подобным действиям тысячи подписчиков, которые не ставят ему "лайки".