Нардепа Литвина поймали за интересным занятием в Верховной Раде: фото
Народный депутат Украины Владимир Литвин попал в курьезную ситуацию во время заседания в Верховной Раде. Так, политика поймали на том, что лайкает свои сообщения в Facebook с "левой" страницы.
Соответствующие фото опубликовал фотограф Богдан Бортаков на своей странице в Facebook.
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"Это чтобы самому себе ругательства ставить?", – поинтересовался он в подписи к фотографиям.
В частности, на фото видно, как Литвин со страницы какого-то "Антона" нажимает "Нравится" под сообщениями на своей публичной Facebook-странице.
В комментариях начали подшучивать над нардепом, подчеркнув, что его заставили перейти к подобным действиям тысячи подписчиков, которые не ставят ему "лайки".
Источник: 24 Канал
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