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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Нардепа Литвина підловили за цікавим заняттям у Верховній Раді: фото

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Литвин лайкає собі фото у Facebook з
Литвин лайкає собі фото у Facebook з "лівої" сторінки / Фото з Facebook

Народний депутат України Володимир Литвин потрапив у курйозну ситуацію під час засідання у Верховній Раді. Так, політика спіймали на тому, що лайкає свої дописи у Facebook з "лівої" сторінки.

Відповідні фото опублікував фотограф Богдан Бортаков на своїй сторінці у Facebook.

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"Це щоб самому собі лайки ставити?", – поцікавився він у підписі до світлин.

Зокрема, на фото видно, як Литвин зі сторінки якогось "Антона" натискає "Подобається" під дописами на своїй публічній Facebook-сторінці.

У коментарях почали жартувати над нардепом, підкресливши, що його змусили перейти до подібних дій тисячі підписників, які не ставлять йому "лайки".

Теги: Новини України Верховна Рада Соцмережі Володимир Литвин
Джерело: 24 Канал
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