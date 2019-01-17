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      Нардепа Тимошенко исключили из фракции, потому что захотел идти в президенты

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      Нардепа Тимошенко исключили из фракции, потому что захотел идти в президенты
      Нардепа Тимошенко исключили из фракции, потому что захотел идти в президенты / Соцсети

      В четверг, 17 января, фракция "Народный фронт" исключила из своего состава народного депутата Юрия Тимошенко.

      Сообщила пресс-служба фракции "Народный фронт".

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      В сообщении говорится, что фракция постановила исключить из своего состава народного депутата Тимошенко Юрия "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, касающихся важных политико-экономических вопросов".

      Нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец на своей странице в Facebook написал, Тимошенко выгнали из фракции, потому что он намерен баллотироваться в президенты.

      "Исключили из фракции Тимошенко Ю.В. Официально. Формальная причина за нарушение фракционной дисциплины. Неформальная: он получил деньги на залог и планирует баллотироваться на пост президента", – написал депутат.

      Что известно про Юрия Тимошенко?
      С мая 2014 года – гвардеец Первого батальона оперативного назначения имени генерала Кульчицкого Национальной гвардии. В Верховную Раду был избран от 88-го мажоритарного округа с центром в Коломые, тогда Тимошенко победил на выборах действующего на то время народного депутата Александра Дония. Шел на выборы от политической партии "Народный фронт".

      Теги: Новости Украины Верховная Рада Выборы Президента 2019 Народный фронт
      Источник: 24 Канал
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