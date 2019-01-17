Нардепа Тимошенка виключили з фракції, бо захотів йти в президенти

У четвер, 17 січня, фракція "Народний фронт" виключила зі свого складу народного депутата Юрія Тимошенка.

Повідомила прес-служба фракції "Народний фронт".

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У повідомлені йдеться, що фракція постановила виключити зі свого складу народного депутата Тимошенка Юрія "за втрату зв'язку із депутатською фракцією, неодноразове порушення дисципліни, ігнорування рішень депутатської фракції, які стосуються важливих політико-економічних питань".

Нардеп від "Народного фронту" Леонід Ємець на своїй сторінці у Facebook написав, Тимошенка вигнали з фракції, тому що він має намір балотуватися у президенти.

"Виключили з фракції Тимошенка Ю.В. Офіційно. Формальна причина: за порушення фракційної дисципліни. Неформальна: він отримав гроші на заставу і планує балотуватись на посаду президента", – написав депутат.

Що відомо про Юрія Тимошенка? З травня 2014 року – гвардієць Першого батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчицького Національної гвардії. До Верховної Ради обрався від 88-го мажоритарного округу з центром у Коломиї, тоді Тимошенко переміг на виборах чинного на той час народного депутата Олександра Донія. Йшов на вибори від політичної партії "Народний фронт".